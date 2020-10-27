В Свободном разыскивают мужчин, избивших прохожего

Фото: www.instagram.com/svb_inside/

В ночь с 15 на 16 октября (с 00:00 до 01:30) вблизи железнодорожного вокзала города Свободного трое неустановленных парней избили мужчину. МВД России просит оказать помощь с розыском нарушителей, пишет Svb_inside.

Согласно приметам, каждому из разыскиваемых на вид от 18 до 20 лет, при этом все они славянской внешности, короткостриженые, худощавого телосложения. Рост всех тоже совпадает – около 170 см. Первый был одет в чёрную толстовку с капюшоном, с рисунками в виде шести белых полосок на рукавах и стрелка белого цвета на спине, трико чёрного цвета, кроссовки темного цвета. Одежда второго - жилет тёмного цвета с надписью на груди «Adidas», под жилетом олимпийка с рукавами красного цвета, на рукавах которой имеются три горизонтальной полосы, трико чёрного цвета, кроссовки черно-белого цвета. Третий был одет в куртку «парка» чёрного цвета, трико чёрного цвета, кроссовки чёрно-белого цвета.

Любую информацию о местоположении молодых людей просят сообщить по номеру телефона 8 (914) 384-07-18.