Минздрав: теперь лечить COVID-19 даже средней тяжести будут дома

В России пациентов с COVID-19 даже средней тяжести будут лечить амбулаторно. Такие правила появились в девятой версии методических рекомендаций Минздрава РФ. Раньше амбулаторно лечили только граждан с лёгким течением болезни.

— Новая версия рекомендаций содержит изменения, касающиеся диагностики, маршрутизации пациентов с «ковид» и организации амбулаторного лечения. Также в документе описаны схемы эффективного лечения пациентов со средней тяжестью COVID-19 в амбулаторных условиях, сообщает «Российская газета».

В рекомендациях описано долечивание пациентов вне специализированных стационаров. Амбулаторные пациенты должны находиться под ежедневным наблюдением врачей, в том числе дистанционно.