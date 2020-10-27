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27октября
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сегодня, 15:41 5

Минздрав: теперь лечить COVID-19 даже средней тяжести будут дома

Минздрав: теперь лечить COVID-19 даже средней тяжести будут дома
Фото: РИА Новости

В России пациентов с COVID-19 даже средней тяжести будут лечить амбулаторно. Такие правила появились в девятой версии методических рекомендаций Минздрава РФ. Раньше амбулаторно лечили только граждан с лёгким течением болезни.

— Новая версия рекомендаций содержит изменения, касающиеся диагностики, маршрутизации пациентов с «ковид» и организации амбулаторного лечения. Также в документе описаны схемы эффективного лечения пациентов со средней тяжестью COVID-19 в амбулаторных условиях, сообщает «Российская газета».

В рекомендациях описано долечивание пациентов вне специализированных стационаров. Амбулаторные пациенты должны находиться под ежедневным наблюдением врачей, в том числе дистанционно.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Madao!

    Madao!
    3 часа назад

    Ахахахаха... в какое фантастическое время мы живём....

    Я так понимаю план золотого миллиарда начался с России...

  • Ольга1972

    Ольга1972
    3 часа назад

    Вот это да!

  • foxik62

    foxik62
    3 часа назад

    Иопаный стыд. Вместо того, чтобы готовиться ко второй волне, власть по инициативе выжившей из ума космонавтки занимались обнуленышем и новой Конституцией

  • foxik62

    foxik62
    3 часа назад

    Сегодня у знакомого выявили ковид, 30%поражения лёгких. Сказали, что будет лечиться дома.

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    ну так курганские врачи и жители челобитную уже ввп отправили,просят военных медиков и опять сетуют что статистику область занижает

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