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27октября
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В соседнюю с Приамурьем провинцию Хэйлунцзян снова завезли коронавирус

В соседнюю с Приамурьем провинцию Хэйлунцзян снова завезли коронавирус
Фото: https://pixabay.com/

В граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян снова выявлен активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Её обнаружили у 74-летней женщины с ковидной пневмонией, прилетевшей в Китай из Южной Кореи. Это первый случай за последний месяц.

COVID-19 выявили у 74-летней женщины из города Мишань, которая прилетела в Харбин из Южной Кореи 21 октября. Коронавирус у Цзинь нашли не сразу. 21 октября она прилетела в Харбин из Сеула рейсом 7C8905, и была помещена в карантин в одной из гостиниц Харбина. В первый день ее ПЦР-тест на COVID-19 оказался отрицательным. 25 октября в 18.00 у нее появились симптомы пневмонии и повторный ПЦР-тест на COVID-19 оказался положительным. В этот же день ее госпитализировали. По данным на 24 октября вечером, более 40 человек, которые находились в тесном контакте с заболевшей, находятся также под наблюдением медиков, сообщает портал Вiang.ru со ссылкой на комитет по гигиене из здравоохранению.

Последний раз коронавирус регистрировали в провинции в конце сентября у 12-летней девочки. После того, как она вылечилась, случаев заболевания COVID-19 в Хэйлунцзяне больше зафиксировано не было.

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#коронавирус #здоровье #Китай

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