Пять мобильных диагностических комплексов получили больницы Приамурья

Пять новых передвижных диагностических комплексов передали медучреждениям Амурской области в рамках национального проекта «Здравоохранение». Они помогут в работе врачей в сёлах. Осмотрел новые машины губернатор области Василий Орлов.

– У нас в регионе реализуется национальный проект «Здравоохранение». В рамках этого проекта одна из задач – оказание медицинской помощи в труднодоступных и малочисленных населённых пунктах. Мы с вами присутствуем на приёмке 5 мобильных диагностических комплексов на базе КАМАЗ, каждый из них стоит 17 миллионов рублей. Они предназначены для 5 муниципальных образований - Селемджинского, Тындинского, Зейского, Магдагачинского и Архаринского районов – самых удалённых районов, с большими расстояниями, с плохими дорогами. Задача таких мобильных комплексов – оказывать медицинское сопровождение населению в сёлах с численностью меньше 100 человек. В ближайшее время они поступят в районы и начнут курсировать по области. Это даст нам возможность проводить профилактические медицинские осмотры населения, ставить диагнозы на ранних стадиях и, соответственно, принимать решения о дальнейшем маршруте лечения, – рассказал глава Приамурья Василий Орлов.

Комплексы оснащены всем необходимым. Тут и аппарат ультразвуковой диагностики, и лабораторное оборудование, и кабинет для акушерско-гинекологический помощи. А ещё имеются набор для работы врача-офтальмолога, врача-отоларинголога.

– В машинах стоят компактные анализаторы, которые позволят проводить биохимическое исследование, клинический анализ крови, экспресс анализ мочи – тот минимум, который можно пройти в ФАПе. Вместе с комплексом в населенный пункт может выехать врачебная бригада и оказать весь спектр обследований, не только консультативную помощь, но и диагностические исследования, чтобы поставить диагноз, назначить вовремя лечение, откорректировать лечение, которое было назначено ранее, и оказать помощь на месте. Что важно – пациентам не придется ездить в районный центр из отдаленных населенных пунктов. Стараемся максимально приблизить помощь к пациентам по всей области, – отметила и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

Для эффективной работы новых машин руководители медучреждений составят графики и согласуют их с главами районных поселений.

– Такого оборудования мы не видели. Мы уже шутим – нам бы в поликлинику такое, – поделилась главный врач Архаринской больницы Елена Тараканова. – Наш район не самый маленький, его протяжённость более 100 км, и дороги оставляют желать лучшего. Автомобиль на таких колёсах пройдёт везде. От Архары (районного центра) сёла есть на расстоянии 90-100 километров. Теперь мы сможем обслужить отдаленные поселения. Думаю, жители будут очень довольны. У нас много сёл, где нет фельдшеров, а мобильный комплекс оснащён, как мы уже посмотрели, и кабинетами гинеколога, и функциональной диагностики, людям будет очень приятно прийти и сразу всё сделать – и кардиограмму, и лаборант возьмёт анализы – это очень удобно. И врачи тоже будут с удовольствием работать на таком оборудовании».

Всего в октябре-ноябре 2020 года ожидается поставка 16 специализированных автомобилей, оснащенных медицинским оборудованием: 5 передвижных ФАПов, 5 диагностических кабинетов, 3 мобильных флюорографа -маммографа и 3 мобильные стоматологии. Это стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в пресс-службе областного правительства.

На них потратили 254,3 миллиона рублей, из которых 140,3 миллиона - средства областного бюджета, 114 миллиона - федерального.