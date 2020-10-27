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27октября
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Пневмонию без COVID-19 будут лечить в ДНЦ физиологии и патологии дыхания

Пневмонию без COVID-19 будут лечить в ДНЦ физиологии и патологии дыхания

Амурчан с пневмонией, но без COVID-19, будут лечить в центре физиологии и патологии дыхания. Региональный минздрав включил научный центр в программу по лечению за счёт средств фонда ОМС.

— В городских больницах до сегодняшнего дня лечили ещё и нековидные пневмонии. Такие пациенты лежали в отделении пульмонологии инфекционного госпиталя благовещенской ГКБ и в инфекционном госпитале детской городской клинической больницы. Но количество больных с COVID-19 увеличивается. Поэтому пациентов с воспалением легких, но без ковида переведут в институт физиологии и патологии дыхания. Конечно, только в случае отрицательного теста на коронавирус, — отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Так инфекционные госпитали сконцентрируются на лечении только больных коронавирусом. А доктора и кандидаты медицинских наук научного центра будут работать по своей специализации — лечение сложных случаев заболеваний лёгких. В пульмонологическом отделении центра физиологии и патологии дыхания уже подготовили 60 коек, палату реанимации и палату-фильтр, сообщает пресс-служба правительства области.

— Уже с сегодняшнего дня мы начинаем принимать пациентов с нековидными пневмониями. У нас есть запас лекарств – антибактериальных, противовирусных и гормональных. А койки оборудованы кислородными концентраторами. Средств дезинфекции и индивидуальной защиты для персонала достаточно, — рассказала заместитель директора по лечебной работе ДНЦ ФПД Татьяна Смирнова.

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#коронавирус #здоровье #медицина #наука

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Комментарии
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  • agbor

    agbor
    24 минуты назад

    Давно бы так, а то очень много случаев, люди попадая в городскую больницу с пневмонией без ковида, заражались ковидом в больнице, в частности в отделении пульмонологии!!! Лежали в одном отделении все подряд, включая ковидников.

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