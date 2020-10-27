В Приамурье закрываются кружки и секции народного творчества

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С 26 октября прекращена работа секций, кружков и творческих коллективов в учреждениях народного творчества Амурской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, распоряжение подписала министр культуры и архивного дела области Надежда Доргунова.

— Это сделано для того, чтобы максимально разобщить людей в период сложной обстановки, связанной с коронавирусом. Все сотрудники продолжают работу, а вот коллективы временно прекратили занятия до особого распоряжения, — прокомментировала Надежда Доргунова.

В Амурском колледже искусств и культуры в Благовещенске на дистанционное обучение переведены студенты первого курса. Для всех остальных продолжаются очные занятия. Приняты меры безопасности в общежитии — по требованию Роспотребнадзора там организованы два изолятора на три места каждый.

Педагоги колледжа культуры в возрасте старше 65 лет также находятся «на удаленке», они ведут занятия со студентами в дистанционном режиме.