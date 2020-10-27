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27октября
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сегодня, 13:42 0

В России пройдёт квест по Нюрнбергскому процессу

В России пройдёт квест по Нюрнбергскому процессу
Фото: pixabay.com

Общественники решили провести квест по событиям Второй мировой войны и Нюрнбергскому процессу – суду над нацистскими преступниками, состоявшемуся после войны. Квест станет международным, принять в нём участие могут и амурчане.

— Многие организации как в России, так и за рубежом объединились, чтобы создать эту игру. Волонтеры встречались с ветеранами и записывали их воспоминания, посещали музеи, посвященные Второй мировой войне, в разных странах, чтобы собрать как можно больше достоверной и полной информации. Волонтеры снимали в Польше, США, Германии, Франции, Казахстане и других странах мира, изучали архивные документы. Все объединились, чтобы рассказать о преступлениях нацистов с одной целью – чтобы это никогда не повторилось, - рассказала руководитель Амурского регионального отделения «Волонтеров Победы» Алена Грицан.

Квест будет доступен на четырёх языках, в том числе на русском. Участникам квеста предлагается взять на себя роль журналистов и решать исторические, математические, логические и другие задания. Участники смогут посетить онлайн музеи в резных странах мира и увидеть настоящие документы Нюрнбергского процесса.

Победителям-россиянам организаторы обещают приз – поездку в один из российских городов.

Квест стартует 21 ноября в 15:00 по московскому времени. Подать заявку на участие и зарегистрироваться можно на сайте VictoryGame.org уже сейчас.

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#история

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