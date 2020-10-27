В Благовещенске на пешеходном переходе сбили двух школьников на велосипедах

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Вчера, 26 октября, в Благовещенске на перекрестке улиц Студенческой и Институтской водитель Toyota Ipsum сбил двух велосипедистов. Пострадавшие школьники 2006 года рождения двигались на разрешающий сигнал светофора. Оба ребёнка получили травмы, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

По информации ГИБДД, за велосипедный сезон 2020 года произошло 20 ДТП, из которых четыре — с участием детей.

Напомним, что в соответствии с правилами дорожного движения при пересечении перекрестка велосипедист должен спешится и преодолеть дорогу пешком. В шести ДТП в 2020 году велосипедисты пренебрегли этим правилом.