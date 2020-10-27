Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:10 4

В Благовещенске на пешеходном переходе сбили двух школьников на велосипедах

В Благовещенске на пешеходном переходе сбили двух школьников на велосипедах
Фото: pixabay.com

Вчера, 26 октября, в Благовещенске на перекрестке улиц Студенческой и Институтской водитель Toyota Ipsum сбил двух велосипедистов. Пострадавшие школьники 2006 года рождения двигались на разрешающий сигнал светофора. Оба ребёнка получили травмы, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

По информации ГИБДД, за велосипедный сезон 2020 года произошло 20 ДТП, из которых четыре — с участием детей.

Напомним, что в соответствии с правилами дорожного движения при пересечении перекрестка велосипедист должен спешится и преодолеть дорогу пешком. В шести ДТП в 2020 году велосипедисты пренебрегли этим правилом.

Просмотров всего: 454

#дети #ДТП #происшествия

распечатать


Происшествия 4

В Благовещенске школьники издевались над взрослым мужчиной
Общество 1

Начальник почты в Тынде полгода забирала себе деньги из кассы
Происшествия

На Сахалине машины врезались в стадо на трассе, погибло три коровы
В России и мире

Украинский мальчик лишился руки при нападении акулы в Египте
Комментарии
Показать все (4)
  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    52 минуты назад

    Жёсткий урок. Но теперь, надеюсь, детишки запомнят, что пешеходный переход для пешеходов!

  • kidman

    kidman
    51 минута назад

    Очень жаль! Водителя. Затаскают по судам.

    К сожалению только тогда, когда одну половину велосипедистов передавят, до второй половины (может быть) дойдёт, что по пешеходному переХОДу ХОДят, а не ездят.

  • foxik62

    foxik62
    45 минут назад

    Малолетние бараны не хотят пешком переходить,всё торопятся.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    10 минут назад

    В Германии нет такого правила...Ходить по зебре с велосипедом.Водителям надо 100 раз убедится в безопасности своего маневра.Вылетел на зебру и сбил ребенка. Не можешь анализировать обстановку..Права аннулируй.В Германии штрафуют за хождение по велодорожке.Если тебя там сбили. 200% виноват пешеход.Еще и за велосипед заплатит..Если об него его повредили.У нас пешеходов на зебре сбивают как кегли.

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь