Амурским предпринимателям продляют налоговые льготы
Ещё на год продляют налоговые льготы для предпринимателей Приамурья. Поддержка направлена на развитие местного бизнеса в нелёгкий период пандемии коронавируса.
Налоговые льготы, введённые в период пандемии для предпринимателей Амурской области, продлят и на 2021 год. Амурские депутаты готовят к принятию во втором чтении сразу два законопроекта.
— Закон о налоге на имущество организаций предлагается дополнить объектами, которые созданы в результате инициативного бюджетирования. По ним организации смогут пользоваться нулевой налоговой ставкой в течение трёх налоговых периодов. Кроме того, в случае принятия закона от уплаты налога будут освобождены организации в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и муниципального значения, — рассказала председатель комитета Лариса Сорокина.
От уплаты налога на имущество планируется освободить и компании, работающие в сфере ипотечного кредитования, в отношении многоквартирных домов, которые сдаются в аренду. Для них есть одно условие: высвобожденные средства должны быть направлены на текущий ремонт этих домов или благоустройство придомовой территории.
Для потребительских коопераций на сельских территориях депутаты предлагают ввести снижение налоговой ставки на 50% в течение трёх налоговых периодов. Освободившиеся средства должны направляться на улучшение материально-технической базы организаций потребительских коопераций.
А начинающим предпринимателям дадут право и дальше пользоваться «налоговыми каникулами» до 31 декабря 2023 года.
— Напомню, что прежде закон области содержал всего 24 вида предпринимательской деятельности, по которым амурчане, регистрируя бизнес, могли рассчитывать на двухлетний безналоговый период. В мае этого года приняты изменения. Теперь «каникулы» действуют в отношении всех 66 видов бизнеса, которым Налоговым кодексом разрешено применение патентов. А также в отношении 16 направлений по «упрощёнке», — отметила Лариса Сорокина.
Для поддержки амурского бизнеса в непростой период пандемии коронавирусной инфекции, депутаты разработали пакет налоговых льгот на следующий, 2021 год. В него включены 14 видов экономической деятельности:
— регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении;
— предоставление мест для временного проживания;
— предоставление продуктов питания и напитков;
— туристические агентства и организаций, предоставляющие услуги в сфере туризма;
— дошкольное образование;
— дополнительное образование для детей и взрослых;
— предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;
— предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
— деятельность музеев, деятельность в области спорта, отдыха, развлечения.
Во втором чтении депутаты рекомендуют утвердить снижение ставок с 6% до 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15% до 5%, если за налоговую базу принят доход, уменьшенный на величину расхода, сообщает законодательное собрание Амурской области.
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