Амурским предпринимателям продляют налоговые льготы

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Ещё на год продляют налоговые льготы для предпринимателей Приамурья. Поддержка направлена на развитие местного бизнеса в нелёгкий период пандемии коронавируса.

Налоговые льготы, введённые в период пандемии для предпринимателей Амурской области, продлят и на 2021 год. Амурские депутаты готовят к принятию во втором чтении сразу два законопроекта.

— Закон о налоге на имущество организаций предлагается дополнить объектами, которые созданы в результате инициативного бюджетирования. По ним организации смогут пользоваться нулевой налоговой ставкой в течение трёх налоговых периодов. Кроме того, в случае принятия закона от уплаты налога будут освобождены организации в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и муниципального значения, — рассказала председатель комитета Лариса Сорокина.

От уплаты налога на имущество планируется освободить и компании, работающие в сфере ипотечного кредитования, в отношении многоквартирных домов, которые сдаются в аренду. Для них есть одно условие: высвобожденные средства должны быть направлены на текущий ремонт этих домов или благоустройство придомовой территории.

Для потребительских коопераций на сельских территориях депутаты предлагают ввести снижение налоговой ставки на 50% в течение трёх налоговых периодов. Освободившиеся средства должны направляться на улучшение материально-технической базы организаций потребительских коопераций.

А начинающим предпринимателям дадут право и дальше пользоваться «налоговыми каникулами» до 31 декабря 2023 года.

— Напомню, что прежде закон области содержал всего 24 вида предпринимательской деятельности, по которым амурчане, регистрируя бизнес, могли рассчитывать на двухлетний безналоговый период. В мае этого года приняты изменения. Теперь «каникулы» действуют в отношении всех 66 видов бизнеса, которым Налоговым кодексом разрешено применение патентов. А также в отношении 16 направлений по «упрощёнке», — отметила Лариса Сорокина.

Для поддержки амурского бизнеса в непростой период пандемии коронавирусной инфекции, депутаты разработали пакет налоговых льгот на следующий, 2021 год. В него включены 14 видов экономической деятельности:

— регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении;

— предоставление мест для временного проживания;

— предоставление продуктов питания и напитков;

— туристические агентства и организаций, предоставляющие услуги в сфере туризма;

— дошкольное образование;

— дополнительное образование для детей и взрослых;

— предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;

— предоставление услуг по дневному уходу за детьми;

— деятельность музеев, деятельность в области спорта, отдыха, развлечения.

Во втором чтении депутаты рекомендуют утвердить снижение ставок с 6% до 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15% до 5%, если за налоговую базу принят доход, уменьшенный на величину расхода, сообщает законодательное собрание Амурской области.