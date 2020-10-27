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27октября
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сегодня, 13:23 0

На этой неделе на мосту в Вернеблаговещенском уложат асфальт

На этой неделе на мосту в Вернеблаговещенском уложат асфальт
Фото: благовещенск.рф

В селе Верхнеблаговещенское завершаются работы по восстановлению проезда, который связывает Благовещенск и Благовещенский район. Готовность объекта по оценкам специалистов на сегодняшний день составляет 90 процентов.

По информации городского управления по делам ГОЧС, на мостовом сооружении уже установлены колесоотбойные бетонные блоки слева и справа от проезда. В течение двух дней, 27 и 28 октября, подрядная организация будет заливать тротуары по обеим сторонам объекта. Кроме этого, рабочие занимаются укреплением откосов камнем.

https://www.instagram.com/p/CG1MPO0luO1/?utm_source=ig_web_copy_link

При благоприятных погодных условиях асфальтирование проезда планируется начать в конце текущей недели, 30 октября, сообщает администрация Благовещенска в своём Инстаграме.

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#Благрайон #дороги

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