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27октября
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сегодня, 12:56 4

«Союзмультфильм» представил героев перезапуска «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» представил героев перезапуска «Ну, погоди!»
Фото: РИА Новости

«Союзмультфильм» начал работу над перезапуском всем известного мультсериала «Ну, погоди!». Выход на экраны состоится зимой этого года. Это 52 серии с целевой аудиторией – дети 6-8 лет. Предполагается, что в перезагрузке мультсериала озвучат новое прочтение истории, но с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии, пишет РИА Новости.

А ещё мультсериал выйдет на экран в 3D-графике, где появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Далее персонажи станут талисманами горного курорта «Роза Хутор».

– Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа – важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией. Так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз, – рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.

Окончательные образы главных героев уже представлены. Как отмечает директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, в целом образы получились очень мягкими. Так, например, Заяц по контурам мягкий и округлый, но не без присущей ему хитрости. Волка же, наоборот, мы увидим с ломаными и заостренными линиями. Озвучивать главных героев будут Дмитрий Хрусталев – Зайца, а Волка – Гарик Харламов.

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#животные #культура #СМИ

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Комментарии
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  • Дан

    Дан
    1 час назад

    Ну, не знаю. тут как-то Михалков сильно наехал на Грефа, в т.ч. и по союзмультфильму. Я ему верю(михалкову). Пасмотрем, шо палучица

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    37 минут назад

    Они бы ещё "Операцию Ы" пересняли и переосмыслили...

  • Разнящий

    Разнящий
    29 минут назад

    Простоквашино уже испоганили, Леопольда тоже, вот и пришла очередь НУ, ПОГОДИ!.

  • DimonS

    DimonS
    1 минута назад

    Эй, старики! Вам по 6-8 лет? Что вы сцдите? Вы внуков своих спросите, понравилось им или нет.

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