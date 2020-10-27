«Союзмультфильм» представил героев перезапуска «Ну, погоди!»

А ещё мультсериал выйдет на экран в 3D-графике, где появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Далее персонажи станут талисманами горного курорта «Роза Хутор».

– Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа – важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией. Так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз, – рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.

Окончательные образы главных героев уже представлены. Как отмечает директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, в целом образы получились очень мягкими. Так, например, Заяц по контурам мягкий и округлый, но не без присущей ему хитрости. Волка же, наоборот, мы увидим с ломаными и заостренными линиями. Озвучивать главных героев будут Дмитрий Хрусталев – Зайца, а Волка – Гарик Харламов.