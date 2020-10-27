В Благовещенске школьники издевались над взрослым мужчиной

Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

В Благовещенске очевидцы сняли на видео школьников, которые издевались на улице над мужчиной. Его обливали водой, а пытавшихся вступиться прохожих посылали в нецензурной форме.

«Ох, и дерзкая школота пошла. На Ломоносова, 225, в обеденное время группа школьников издевалась над мужчиной, обливали его водой, на замечания взрослых посылали их в нецензурной форме. Родители, если узнали своих отпрысков, — пообщайтесь с ними, поработайте над их поведением», — пишет партнёрский паблик @kriminal.blg.

Как Амур.инфо сообщили в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский» в дежурную часть городского отдела полиции по данному факту никаких сообщений не поступало.

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