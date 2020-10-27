Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:40 4

В Благовещенске школьники издевались над взрослым мужчиной

В Благовещенске школьники издевались над взрослым мужчиной
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

В Благовещенске очевидцы сняли на видео школьников, которые издевались на улице над мужчиной. Его обливали водой, а пытавшихся вступиться прохожих посылали в нецензурной форме.

«Ох, и дерзкая школота пошла. На Ломоносова, 225, в обеденное время группа школьников издевалась над мужчиной, обливали его водой, на замечания взрослых посылали их в нецензурной форме. Родители, если узнали своих отпрысков, — пообщайтесь с ними, поработайте над их поведением», — пишет партнёрский паблик @kriminal.blg.

Как Амур.инфо сообщили в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский» в дежурную часть городского отдела полиции по данному факту никаких сообщений не поступало.

.

Просмотров всего: 1176

#дети #происшествия #школа

распечатать


Происшествия 4

В Благовещенске на пешеходном переходе сбили двух школьников на велосипедах
Общество 1

Начальник почты в Тынде полгода забирала себе деньги из кассы
Происшествия

На Сахалине машины врезались в стадо на трассе, погибло три коровы
В России и мире

Украинский мальчик лишился руки при нападении акулы в Египте
Комментарии
Показать все (4)
  • Дан

    Дан
    1 час назад

    в дежурную часть городского отдела полиции по данному факту никаких сообщений не поступало

    А на фига нужны какие-то сообщения7 нет их, и жысть спокойнее

  • foxik62

    foxik62
    43 минуты назад

    Нужно сообщить? На кой мне такие полицаи? Если бы против Обнуленного, то все на дыбы встали бы.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    28 минут назад

    27 школа-директор должен разобраться

  • kidman

    kidman
    9 минут назад

    Вот же дилемма... Воспитывать таких волчат бесполезно, а написать, что нужно с ними делать - нельзя. Могут за призывы к жестокому обращению с (животны..) детьми привлечь

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь