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27октября
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сегодня, 12:45 1

Начальник почты в Тынде полгода забирала себе деньги из кассы

Начальник почты в Тынде полгода забирала себе деньги из кассы
Фото: rbc.ru

37-летнюю жительницу Тынды обвиняют в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения. По версии следствия, руководитель одного из почтовых отделений столицы БАМа с марта по сентябрь 2019 года регулярно присваивала себе денежные средства из кассы отделения, которые были получены от горожан за посылки, товары и услуги.

Кроме этого, амурчанка забирала себе находящиеся в продаже товары. Жительница Тынды своими действиями нанесла ущерб почте в сумме 130 000 рублей.

Уголовное дело для рассмотрения передано в Тындинский районный суд.

Амурчанке грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    северная надбавка)))

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