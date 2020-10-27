На Сахалине машины врезались в стадо на трассе, погибло три коровы
На трассе Южно-Сахалинск – Синегорск вечером в понедельник, 26 октября, произошло массовое ДТП. Авария случилась по вине пока неустановленного полицией местного жителя, который решили в тёмное время суток перегнать через трассу стадо коров, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
Водитель первого автомобиля не заметил коров и врезался в стадо на полной скорости. Трое животных погибли на месте. Водитель второго авто, спустя несколько минут, наехал на тушу коровы, оставшуюся лежать на трассе. Автомобиль отбросило на третью машину, обе машины выбросило в кювет. Все трое водителей получили ушибы, автомобили повреждены.
Полиция проводит проверку, виновным в МВД считают хозяина стада.
Схожее ДТП произошло в Приамурье вечером в воскресенье, 25 октября. Автомобиль на трассе Благовещенск – Свободный врезался в лошадей. Лошадь и жеребёнок погибли, всадник получил ранения.
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