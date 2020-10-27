Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:55 0

Турнир по кикбоксингу и презентация казачьего бокса: в Приамурье прошли соревнования

Турнир по кикбоксингу и презентация казачьего бокса: в Приамурье прошли соревнования
Фото: благовещенск.рф

В выходные в Благовещенске прошёл рейтинговый турнир Дальневосточной лиги профессионального кикбоксинга среди взрослых. Кроме знакомого всем видам спорта на соревнованиях прошли показательные выступления по фланкировке и презентация казачьего бокса — Учкура, рассказали в пресс-службе администрации города.

В связи с эпидемиологической обстановкой зрителей на соревнования не пригласили, но участники из других регионов страны смогли приехать на турнир. Благовещенский ринг принял гостей из Южно-Сахалинска, Читы и Кыргызстана (участник тренируется в Москве).

Всего прошло 8 ярких боёв, победителями которых стали: Дмитрий Кабаков (Благовещенск), Тимур Твердоух (Благовещенск), Анастасия Цацура (Благовещенск), Альберт Горев (Благовещенск), Аймир Сарыглар (Благовещенск), Константин Полынский (Благовещенск), Тимофей Микшенко (Южно-Сахалинск) и Рустамжон Алиев (Киргизия).

Просмотров всего: 69

#спорт

распечатать


Спорт

Сегодня пройдёт очередная игра за Кубок Благовещенска по хоккею
Спорт 1

В Шимановском районе на деньги «Газпрома» отремонтировали сельский стадион
Спорт 2

Благовещенский Gold's Gym отметил годовщину (видео)

Общество

В аэропорту Благовещенска открыли выставку спортивных монет
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь