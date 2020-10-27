Турнир по кикбоксингу и презентация казачьего бокса: в Приамурье прошли соревнования

Фото: благовещенск.рф

В выходные в Благовещенске прошёл рейтинговый турнир Дальневосточной лиги профессионального кикбоксинга среди взрослых. Кроме знакомого всем видам спорта на соревнованиях прошли показательные выступления по фланкировке и презентация казачьего бокса — Учкура, рассказали в пресс-службе администрации города.

В связи с эпидемиологической обстановкой зрителей на соревнования не пригласили, но участники из других регионов страны смогли приехать на турнир. Благовещенский ринг принял гостей из Южно-Сахалинска, Читы и Кыргызстана (участник тренируется в Москве).

Всего прошло 8 ярких боёв, победителями которых стали: Дмитрий Кабаков (Благовещенск), Тимур Твердоух (Благовещенск), Анастасия Цацура (Благовещенск), Альберт Горев (Благовещенск), Аймир Сарыглар (Благовещенск), Константин Полынский (Благовещенск), Тимофей Микшенко (Южно-Сахалинск) и Рустамжон Алиев (Киргизия).