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27октября
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сегодня, 11:46 0

Украинский мальчик лишился руки при нападении акулы в Египте

Украинский мальчик лишился руки при нападении акулы в Египте
Фото: pixabay.com

На одном из курортов Египта на украинскую семью напала акула, серьезно пострадал 12-летний мальчик, пишет КП в Украине.

Ребенок находится в реанимации, ему сделали операцию, раненую руку спасти не удалось. Все расходы по лечению взяло на себя правительство Египта.

Как сообщили в туристическом агенстве Turprofi, 25 октября в Шарм-эль-Шейхе во время погружения с аквалангом мать и ее 12-летнего сына покусала акула. Мать получила глубокие раны, мальчик потерял часть руки ниже локтя. Травмы также получил инструктор, проводивший экскурсию.

По утверждению компании, туристы приобрели услугу на погружение с аквалангом у третьих лиц, а не у туроператора, что запрещено на курортах Египта.

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#дети #происшествия #туризм

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