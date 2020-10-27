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27октября
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сегодня, 12:15 0

Из амурских заказников улетели 150 аистов и 200 журавлей

Из амурских заказников улетели 150 аистов и 200 журавлей

Из амурских заказников на зимовку улетели краснокнижные аисты и журавли. Последние две недели аисты откармливались в трёх южных заказниках — Муравьёвском, Амурском и Березовском.

— Массово аисты скопились в Тамбовском районе у озёр Косицыно и Кривое Муравьёвского заказника. По подсчётам охотоведов, кормились и готовились к отлету одновременно 150 пернатых, — сообщает пресс-служба дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий.

А вот журавли собирали более крупные стаи. В Муравьевском заказнике у озера Песчанка насчитали около 200 даурских журавлей.

— Массовые скопления аистов и журавлей перед их отлётом на зимовку — нормальное явление. Летать далеко эти пернатые предпочитают большими стаями. Перед отлётом они, как правило, собираются возле водоёмов или на полях с остатками урожая. Там они стараются хорошо покормиться в течение нескольких дней перед большим путешествием, — рассказал главный охотовед Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ области Михаил Лесик.

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#животные #жизнь #природа

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