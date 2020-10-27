«Мир в лицах» показал малочисленные народы Дальнего Востока

На Дальнем Востоке сохранились малочисленные коренные народы. Прекрасных представительниц самых разных народов страны в проекте «Мир в лицах» запечатлел Александр Химушин. Среди них оказались знакомые многим эвенки, нанайцы и буряты, а также малочисленные тазы, негидальцы и ульчи.

Эвенки

А в 1931 году за народностью закрепили современное название эвенки. Раньше народ, живущий от Енисея и до Охотского моря, называли тунгусами. Сейчас их осталось чуть меньше 40 тысяч человек.

Древние жилища эвенков — чумы — накрывали шкурами оленей, корой и ровдугой или по-современному – замшей. Признаком достатка служил круглый ковёр — кумалан. Он символизировал солнце и состоял из разного меха. Шкуры оленя и лося — в центре, а рыси, соболя и лисицы — по краям. Кумалан стелили на входе в чум, а самые красивые составляли приданое девушки. Некоторые эвенки считали татуировки оберегами и вплоть до XX века наносили их на лицо.

Эвенки любят украшать народные костюмы орнаментами, а белый цвет считается праздничным. Традиционный кафтан обычно дополняют нагрудником, который служит оберегом. Летний нагрудник делается из ровдуги или ткани, а зимний — из меховых полосок. Его украшали бисером, металлом, кожей и мехом. Костюм эвенков завершали штаны-натазники, ноговицы, варежки и головной убор, сообщает «Моя планета».

Ульчи

Предки ульчей жили в Приамурье ещё восемь тысяч лет назад. Они занимались рыболовством и охотой круглый год. В семье было несколько больших и маленьких лодок, а ещё две-три упряжки ездовых собак. Рыбу сушили, вялили и получали так называемую юколу.

Традиционная одежда ульчи — халат. Его делали в том числе из рыбьей кожи, а зимние халаты утепляли. На голове носили меховые шапки-колпаки, а летом пользовались берестяными шляпами. Обувь называли ноговицы и делали из рыбьей, оленьей, нерпичьей и сивучьей кожи.

Сейчас в Хабаровском крае их проживает всего три тысячи человек. А ульчский язык знают всего 150 человек. Он только устный, поэтому пишут обычно на родственном языке — нанайском.

Нанайцы

Одежда нанайца — его карта мира, знания народа о традициях, природе и окружающих явлениях. Спираль — символ жизни, образы животных: зайцев, косуль, птиц, ящериц и рыб. А из рыбьей кожи изготавливали одежду, обувь, шапки и даже клей, которым проклеивали швы. В ход шла кожа сазана и сома, а также кеты, горбуши, щуки и тайменя. На один халат уходило примерно 30-35 шкурок. Такая одежда хорошо защищала от ветра и осадков.

Однако раньше достать ткань было сложно, поэтому нанайки меняли у торговцев свои расписные халаты — амири и штаны на ткань без раздумий.

Сейчас нанайцев осталось меньше 20 тысяч человек, они живут вдоль Амура и Уссури. В России из них живёт 12 тысяч человек, а в Китае — пять тысяч.

Негидальцы

У этого народа есть Му — бог воды, Подя — бог огня и Калгам — хозяин тайги. На их языке «итка» – это «обычай», а название народа происходит от слова «прибрежный». Сейчас в мире негидальцев живёт всего 600 человек, большая часть — в России. Они с давних времён живут по берегам рек Амгунь и Амур.

Буряты

Этот народ сейчас насчитывает 460 тысяч человек. Они по сей день живут в Республике Бурятия, Иркутской области, Забайкальском крае, а также в Монголии и Китае.

Буряты носят традиционный головной убор, который снимают только на ночь. В нём заключается сакральный смысл четырех стихий: огня, воздуха, воды и земли. Каждый элемент головного убора что-то символизирует: небесный свод, стены юрты, а также прибайкальские холмы, горы и, конечно, Байкал. Круг с бусиной — значит солнце, а шёлковые кисти — лучи, звёзды, дождь и снег. Здесь запрещается бросать головные уборы на землю или перешагивать через них.

Тазы

Эта народность образовалась в конце XIX века в результате смешанных браков. Китайцы ехали на север Приморья за пантами и женьшенем. Там они женились на девушках-нанайках и удэгейках. Детей от таких браков китайцы называли «да-цзы» — «туземцы». В русском языке закрепилось «тазы». Сейчас их насчитывается почти 300 человек.

В отличие от китаянок женщины-тазы работали наравне с мужчинами. Они выращивали пропитание в огороде и ходили на промысел в тайгу. Занимались акупунктурой, хорошо врачевали. Сто лет назад тазы говорили на диалекте китайского и заимствовали слова из удэгейского и нанайского. Сейчас их родной язык — русский, а живут они в Приморском крае, сообщает «Моя планета».