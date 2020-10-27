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27октября
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Трём хабаровчанам, причастным к гибели детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми», предъявлены обвинения

Трём хабаровчанам, причастным к гибели детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми», предъявлены обвинения
Фото: МЧС РФ.

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трёх жителей Хабаровского края, которых следствие считает виновными в гибели детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми». Летом 2019 года здесь погибли четыре ребёнка.

Обвинительное заключение передано в Солнечный районный суд Хабаровского края. На скамью подсудимых сядут директор коммерческой организации Виталий Бурлаков, руководитель её структурного подразделения – директор палаточного лагеря Максим Кузнецов, а также начальник районного отдела надзорной деятельности и профилактических работ главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев.

Гендиректор компании, которой принадлежал лагерь, и директор «Холдоми» обвиняются в оказании услуг, не отвечавших требованиям безопасности и повлёкшим гибель людей. Сотрудник МЧС обвинён в халатности – он не организовал должным образом проверку пожарной безопасности в палаточном лагере, хотя побывал там с проверкой за несколько дней до трагедии.

В момент пожара в «Холдоми» в палатках находилось 189 детей в возрасте от 10 до 16 лет. Возгорание началось в одной из палаток – дети сушили на электрообогревателе одежду. Сильный ветер мгновенно разнёс пламя на остальные палатки. Четверо детей погибли сразу или скончались в больницах. Ещё шесть человек получили сильные ожоги.

Родителям одного из погибших детей, Алёши Мартыненко, вручили медаль «Доблесть и отвага». В ноябре 2019 года им передали и вручённый Алёше посмертно орден Мужества. Мальчик пытался помочь другим детям, вытаскивая их из огня, получил обширные ожоги и скончался в реанимации.

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#пожары #происшествия #суды #Дальний Восток

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Комментарии
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  • freeslim

    freeslim
    1 час назад

    А кто часто стали появляться новости про Хабаровск. Уж не приняли ли власти объединить ЕАО и Амурскую область с Хабаровским краем, что обсуждалось вроде в 2016 году?

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