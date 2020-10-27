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27октября
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сегодня, 10:44 1

Возвращение Натальи Ветлицкой в Россию закончилось провалом

Возвращение Натальи Ветлицкой в Россию закончилось провалом
Фото: goodhouse.ru

Попытка певицы Натальи Ветлицкой вернуться на российскую сцену завершилась неудачей, пишет SM News. Об этом рассказал журналист Алексей Остудин, знакомый с ситуацией.

Он считает, что причиной провала стали неадекватные запросы певицы. За свое выступление она просила 3,5 млн рублей, тогда как Анжелика Варум, например, выступает за 1,2 млн рублей.

«Наталье надо менять подход к общению с людьми. И называть адекватный ценник», — написал Остудин на своей странице в Facebook.

Журналист рассказал, что от Натальи Ветлицкой ушла её команда, сорвались съёмки для журналов и концерты не состоятся, хотя билеты на них ещё можно купить.

В настоящий момент певица вернулась в Испанию. О том, что планирует вернуться в Россию она сообщала в ноябре 2019 года.

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#шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Лингвист

    Лингвист
    39 минут назад

    А она здесь нужна?...

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