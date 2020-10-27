Возвращение Натальи Ветлицкой в Россию закончилось провалом
Попытка певицы Натальи Ветлицкой вернуться на российскую сцену завершилась неудачей, пишет SM News. Об этом рассказал журналист Алексей Остудин, знакомый с ситуацией.
Он считает, что причиной провала стали неадекватные запросы певицы. За свое выступление она просила 3,5 млн рублей, тогда как Анжелика Варум, например, выступает за 1,2 млн рублей.
«Наталье надо менять подход к общению с людьми. И называть адекватный ценник», — написал Остудин на своей странице в Facebook.
Журналист рассказал, что от Натальи Ветлицкой ушла её команда, сорвались съёмки для журналов и концерты не состоятся, хотя билеты на них ещё можно купить.
В настоящий момент певица вернулась в Испанию. О том, что планирует вернуться в Россию она сообщала в ноябре 2019 года.
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