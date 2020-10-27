Возвращение Натальи Ветлицкой в Россию закончилось провалом

Он считает, что причиной провала стали неадекватные запросы певицы. За свое выступление она просила 3,5 млн рублей, тогда как Анжелика Варум, например, выступает за 1,2 млн рублей.

«Наталье надо менять подход к общению с людьми. И называть адекватный ценник», — написал Остудин на своей странице в Facebook.

Журналист рассказал, что от Натальи Ветлицкой ушла её команда, сорвались съёмки для журналов и концерты не состоятся, хотя билеты на них ещё можно купить.

В настоящий момент певица вернулась в Испанию. О том, что планирует вернуться в Россию она сообщала в ноябре 2019 года.