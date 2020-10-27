В Зее водитель сбил первоклашку на пешеходном переходе

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В амурском городе Зее в микрорайоне Светлый под колёса автомобиля угодил ребёнок. В ДТП виноват водитель, он сбил мальчишку на пешеходном переходе.

24 октября в Зее возле дома № 98 микрорайона Светлый, в районе торгового центра «Пирамида», на пешеходном переходе водитель автомобиля сбил ребёнка. Мужчина не выполнил требование уступить дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом, тем самым совершил грубое нарушение ПДД — наезд на пешехода, пишет «Зейский вестник» в своём Инстаграме.

В результате ДТП пострадавшим оказался несовершеннолетний парнишка 2013 года рождения, который получил телесные повреждения и был доставлен в приемный покой Зейской больницы, сообщает газета со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Зейский». За данное нарушение водитель привлечен к административной ответственности.