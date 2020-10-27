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27октября
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сегодня, 10:50 5

В Зее водитель сбил первоклашку на пешеходном переходе

В Зее водитель сбил первоклашку на пешеходном переходе
Фото: www.instagram.com/zvportal/

В амурском городе Зее в микрорайоне Светлый под колёса автомобиля угодил ребёнок. В ДТП виноват водитель, он сбил мальчишку на пешеходном переходе.

24 октября в Зее возле дома № 98 микрорайона Светлый, в районе торгового центра «Пирамида», на пешеходном переходе водитель автомобиля сбил ребёнка. Мужчина не выполнил требование уступить дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом, тем самым совершил грубое нарушение ПДД — наезд на пешехода, пишет «Зейский вестник» в своём Инстаграме.

В результате ДТП пострадавшим оказался несовершеннолетний парнишка 2013 года рождения, который получил телесные повреждения и был доставлен в приемный покой Зейской больницы, сообщает газета со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Зейский». За данное нарушение водитель привлечен к административной ответственности.

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#дети #ДТП #жизнь #здоровье #Зея

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Бежал

  • Юрасик

    Юрасик
    2 часа назад

    "В амурском городе Зея в микрорайоне «Светый» под колёса..." Обратите внимание!

  • Madao!

    Madao!
    2 часа назад

    Звиздорас слепошарый.

    Какая там административная ответственность? Лишение прав пожизненно, водителя отдать отцу на растерзание.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Madao! Верно! А отца потом посадить за самоуправство, причинение телесных повреждений и оставление малолетнего в опасности.

    Потому что нефиг необученного ребёнка на дорогу выпускать!

  • PRO

    PRO
    56 минут назад

    он из-за джипа и не видел ребенка похоже.

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