Школьники Белогорска уйдут на каникулы раньше срока

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В Белогорске школьные каникулы начнутся раньше. Для юных белогорцев последний учебный день будет в четверг, 29 октября.

Окончание каникул планируется по графику, до 9 ноября, но возможно и продление.

— Будем ориентироваться по ситуации, — написал глава города Станислав Мелюков.

Напомним, что в Приамурье за минувшие сутки было зарегистрировано 112 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, с 26 октября ряд ограничений уже коснулся работы всех точек общепита.