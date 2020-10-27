В Приамурье предложили награждать и премировать не только многодетных матерей, но и отцов

Амурское отделение «Союза женщин России» решило поддержать многодетных отцов. Для этого организация предложила не только учредить региональный День отца, но и заменить Почетный знак «Материнская слава» на знак «Родительская слава» и давать его мужчинам, имеющим пять и более детей.

— Данные вопросы планируется обсудить на очном заседании Общественного совета при министерстве социальной защиты населения Амурской области с губернатором области в декабре 2020 года, – сообщили в пресс-службе регионального министерства социальной защиты.

Минсоцзащиты предлагает амурчанам высказаться по поводу этой инициативы. Сделать это можно на официальной странице ведомства в Инстаграме.

Почётным знаком «Материнская слава» в Приамурье награждаются женщины, имеющие пять и более детей. При этом возраст старших детей не имеет значения, а младшему должно исполниться 8 лет. Все дети должны быть живы. К знаку полагается единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей.