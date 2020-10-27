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27октября
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сегодня, 10:30 4

Нарушителей режима в Свободном проверяет ОМОН

Нарушителей режима в Свободном проверяет ОМОН
Фото: www.instagram.com/presssluzhba_svb/

В минувшие выходные силовики провели рейд по точкам общественного питания в Свободном. По предписаниям, кафе могут работать только до 23 часов, нарушителей ждёт визит силовых структур и штраф, сообщает пресс-служба администрации города.

Рейд начался сразу после комендантского часа, установленного для предприятий общепита. Всего за час работы проверили семь заведений города. Четыре нарушили режим и продолжали работать после положенных 23:00.

Владельцам, нарушившим правила, выписали повестки, с ними предпринимателям необходимо явиться в полицию, где будет составлен протокол об административном нарушении.

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#Свободный

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Объясните мне, тупоголовому, почему до 23 часов можно бухать в кабаке, а позже нельзя?

    Что происходит в 23 часа 1 секунду?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    ОМОН а не полиция патрулирует? Значит после 23 часов это все претупники? Дак может ФСБ подключить к патрулированию. Ведь преступники всего в одном шаге от бандитизма

  • 28ups

    28ups
    2 часа назад

    после 23-х часов ковид активизируется, а до 23-х нет...

    беспросветная тупость. лучше бы социальную дистанцию там проверяли

  • Бэтти

    Бэтти
    1 час назад

    Бред бредовый! Создание видимости работы, перед МосКОУ надо ж как -то отчитываться...

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