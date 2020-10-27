Нарушителей режима в Свободном проверяет ОМОН
В минувшие выходные силовики провели рейд по точкам общественного питания в Свободном. По предписаниям, кафе могут работать только до 23 часов, нарушителей ждёт визит силовых структур и штраф, сообщает пресс-служба администрации города.
Рейд начался сразу после комендантского часа, установленного для предприятий общепита. Всего за час работы проверили семь заведений города. Четыре нарушили режим и продолжали работать после положенных 23:00.
Владельцам, нарушившим правила, выписали повестки, с ними предпринимателям необходимо явиться в полицию, где будет составлен протокол об административном нарушении.
Просмотров всего: 742