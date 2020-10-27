Террорист собирался забросать коктейлями Молотова протестующих в Хабаровске
Задержан гражданин Узбекистана, который готовил теракт в Хабаровске, пишет Kadara.ru.
По его словам, сирийская террористическая организация, которая находится под контролем турецких спецслужб, отдала ему приказ забросать толпу митингующих в Хабаровске коктейлями Молотова. Российские силовики успели предотвратить эту террористическую акцию.
Если бы турецким спецслужбам удалось осуществить провокацию, политические последствия могли бы быть очень серьезными.
Просмотров всего: 788