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27октября
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сегодня, 10:02 6

Террорист собирался забросать коктейлями Молотова протестующих в Хабаровске

Террорист собирался забросать коктейлями Молотова протестующих в Хабаровске
Фото: 1obl.ru

Задержан гражданин Узбекистана, который готовил теракт в Хабаровске, пишет Kadara.ru.

По его словам, сирийская террористическая организация, которая находится под контролем турецких спецслужб, отдала ему приказ забросать толпу митингующих в Хабаровске коктейлями Молотова. Российские силовики успели предотвратить эту террористическую акцию.

Если бы турецким спецслужбам удалось осуществить провокацию, политические последствия могли бы быть очень серьезными.

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#Дальний Восток #происшествия

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Kadara.ru - источник безусловно заслуживающий доверия.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Бред какой-то.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    АИ вам же запрещено писать про Хабаровск! Кто-то решил проявить самостоятельность? :))))

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Кстати кадры, на этом безусловно заслуживающим доверия сайте ещё с летнего задержания якобы террориста, который якобы хотел взрывать протестующих.

  • Лингвист

    Лингвист
    44 минуты назад

    Вранье...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 минуты назад

    А фамилия этого гражданина Дегтярев?

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