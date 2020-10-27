В сёлах Приамурья неизвестные убивают коров

За два дня в амурских сёлах произошло два нападения на коров, погибло четыре животных. Расследованием занимается полиция.

Первое ЧП произошло близ станции Среднебелая Ивановского района на выходных. Неизвестные закололи двух коров, пасшихся без надзора. Орудие убийства, предположительно, острая пика.

Второе происшествие случилось в понедельник, 26 октября, в селе Виноградовка Бурейского района. По сообщению местных жителей, нескольких коров расстреляли из огнестрельного оружия. Двух тяжелораненых животных хозяевам пришлось добить. В полиции сообщили, что по обоим инцидентам ведётся расследование.

— Сообщение о ЧП в Виноградовке поступило вчера в 13:55 от главы села. Две коровы, находившиеся, судя по всему, на свободном выпасе, вернулись в село уже раненые. Их осмотрел ветеринар и рекомендовал умертвить. Ведётся расследование, — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Виновникам грозит наказание за порчу имущества, возможно, за жестокое обращение с животными.

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