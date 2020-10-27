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27октября
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сегодня, 10:09 5

В сёлах Приамурья неизвестные убивают коров

В сёлах Приамурья неизвестные убивают коров
Фото: pixabay.com

За два дня в амурских сёлах произошло два нападения на коров, погибло четыре животных. Расследованием занимается полиция.

Первое ЧП произошло близ станции Среднебелая Ивановского района на выходных. Неизвестные закололи двух коров, пасшихся без надзора. Орудие убийства, предположительно, острая пика.

Второе происшествие случилось в понедельник, 26 октября, в селе Виноградовка Бурейского района. По сообщению местных жителей, нескольких коров расстреляли из огнестрельного оружия. Двух тяжелораненых животных хозяевам пришлось добить. В полиции сообщили, что по обоим инцидентам ведётся расследование.

— Сообщение о ЧП в Виноградовке поступило вчера в 13:55 от главы села. Две коровы, находившиеся, судя по всему, на свободном выпасе, вернулись в село уже раненые. Их осмотрел ветеринар и рекомендовал умертвить. Ведётся расследование, — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Виновникам грозит наказание за порчу имущества, возможно, за жестокое обращение с животными.

Накануне в Приамурье погибли две лошади, серьёзно пострадал всадник – на животных в тёмное время суток на трассе Благовещенск – Свободный наехал автомобиль.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    3 часа назад

    Это чупакабра.

  • КадрыЦМП

    КадрыЦМП
    2 часа назад

    Ужесточать пора требования на выдачу разрешений на оружие, пересматривать нормативно-правовую базу, уж больно много людей неадекватных. Придумали придурки себе "забаву" в беззащитных животных стрелять, совсем паскуды озверели? Они должны понести суровое наказание, а не только выплатить ущерб.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    К каждой животине прикрепить такой чип, который сразу распознает гибель и подает скрытный сигнал в полицию

  • капрал

    капрал
    1 час назад

    Не всё так просто, уважаемые. Вполне возможно, что скотина произвела потраву чьих-то посевов. У нас же всем нынче пофиг - как на пастуха скинуться, так никого или "мы сами пасём"! Как коров на поле поймаешь - так сразу "не наши!" или "огораживайте!". А корова довольно своенравное животное - и заборы, и калитки ей не всегда помеха! Ломают-открывают только в путь! В итоге фермер или "обиженный" коровами сельчанин просто берёт и стреляет по бродячему скоту на своей земле. Чтобы до хозяев скота хоть немного доходило, что необходимо взаимоуважение и взаимодействие в решении проблемы. А не жить по принципу "после меня хоть потоп ".

    Так же могут охотнички, вернее бракоши из под фары ночью побить. НО нельзя исключать и просто больных на голову.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    А можно исключить вариант обхода легального, но дорогого убоя?

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