Двух жителей Приамурья обвинили в незаконной постановке на учёт иностранцев

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Двум амурчанам, осуждённым за незаконную постановку на учёт иностранных граждан, неуплаченный штраф заменили на обязательные работы. По словам осуждённых, денег на оплату штрафов у них не было, рассказали в службе судебных приставов области.

Жителю Зеи, который незаконно оформил прописку иностранному гражданину, назначили наказание в виде штрафа — 100 тысяч рублей. Но мужчина в данный ему срок штраф не оплатил, объяснил, что средств на это у него нет. В положение неплатежеспособного нарушителя вошли и заменили ему штраф на 100 часов обязательных работ.

Осужденная по той же статье жительница областного центра задолжала государству 216 тысяч рублей, назначенный ей уголовный штраф так и не был выплачен в срок. Сумму штрафа благовещенке заменили на 120 часов обязательных работ.