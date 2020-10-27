Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:59 1

Двух жителей Приамурья обвинили в незаконной постановке на учёт иностранцев

Двух жителей Приамурья обвинили в незаконной постановке на учёт иностранцев
Фото: pixabay.com

Двум амурчанам, осуждённым за незаконную постановку на учёт иностранных граждан, неуплаченный штраф заменили на обязательные работы. По словам осуждённых, денег на оплату штрафов у них не было, рассказали в службе судебных приставов области.

Жителю Зеи, который незаконно оформил прописку иностранному гражданину, назначили наказание в виде штрафа — 100 тысяч рублей. Но мужчина в данный ему срок штраф не оплатил, объяснил, что средств на это у него нет. В положение неплатежеспособного нарушителя вошли и заменили ему штраф на 100 часов обязательных работ.

Осужденная по той же статье жительница областного центра задолжала государству 216 тысяч рублей, назначенный ей уголовный штраф так и не был выплачен в срок. Сумму штрафа благовещенке заменили на 120 часов обязательных работ.

Просмотров всего: 526

#закон #суды

распечатать


Общество 1

Начальник почты в Тынде полгода забирала себе деньги из кассы
Происшествия 1

Трём хабаровчанам, причастным к гибели детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми», предъявлены обвинения
В России и мире

Актриса Наталья Дрожжина и ее муж задержаны за обман вдовы и дочери Алексея Баталова
В России и мире

Михаил Ефремов продолжает надеяться на смягчение приговора
Комментарии
Показать все (1)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    а можно так кредиты отработать?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь