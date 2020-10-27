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27октября
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сегодня, 09:30 1

Что показывают тесты на коронавирус и какой из них выбрать

Что показывают тесты на коронавирус и какой из них выбрать

Провериться на коронавирус можно сразу несколькими способами. Это мазок ПЦР и тесты, определяющие два разных вида антител, — у каждого своя функция. Тесты нужно использовать строго в определенное время, иначе они теряют смысл. Это рассказал в интервью Sputnik инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

— Всё зависит от дня болезни. Если человек только что контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать ПЦР. Он определяет, есть ли вирусная инфекция, очаги размножения и антигенный состав коронавируса, – объяснил инфекционист.

Сам тест ПЦР делают двумя способами: через носоглотку или ротоглотку, а их результаты могут отличаться. Более достоверный результат даёт тест, если оба мазка смешать в одной пробирке. ПЦР делают в первые две недели болезни, а после — проверяют на антитела.

— Сразу сдавать кровь на антитела — бессмысленно. Они начинают формироваться через 7–10 дней болезни. Сначала формируется иммуноглобулин М, а потом через 2-3 недели — иммуноглобулин G. В начале болезни сдаётся только иммуноглобулин М и ПЦР из носа, если болезни меньше семи дней. А чтобы узнать, болел человек раньше или нет, сдаётся иммуноглобулин G, – рассказал Евгений Тимаков.

Также ПЦР следует сдавать уже после болезни. В этом случае метод ПЦР нужен, чтобы определить, выделяется ли вирус во внешнюю среду или нет. Если тест отрицательный, то человек — незаразный.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    сколько стоит тест?

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