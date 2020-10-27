Приамурье оказалось на десятом месте в ДФО по количеству заболевших COVID-19

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Амурская область занимает десятое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, показатель Приамурья составляет 747,8.

На Дальнем Востоке 26 октября количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 1 068,8 случаев. По этому показателю ДФО занимает второе место из восьми федеральных округов.





Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров составляют Магаданская область (2 826,1 выявленных случаев), Камчатский край (1 751,9) и Сахалинская область (1 505,6). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа – 465,9.



Всего в России по состоянию на 26 октября выявлено 1 531 224 случаев COVID-19 — это 1042,8 заболевших на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.