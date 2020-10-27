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27октября
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сегодня, 09:00 4

Приамурье оказалось на десятом месте в ДФО по количеству заболевших COVID-19

Приамурье оказалось на десятом месте в ДФО по количеству заболевших COVID-19
Фото: pixabay.com

Амурская область занимает десятое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, показатель Приамурья составляет 747,8.

На Дальнем Востоке 26 октября количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 1 068,8 случаев. По этому показателю ДФО занимает второе место из восьми федеральных округов.


Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров составляют Магаданская область (2 826,1 выявленных случаев), Камчатский край (1 751,9) и Сахалинская область (1 505,6). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа – 465,9.

Всего в России по состоянию на 26 октября выявлено 1 531 224 случаев COVID-19 — это 1042,8 заболевших на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • На амуринфЕ(3)

    На амуринфЕ(3)
    4 часа назад

    Это на 90.9090909 процентов лучше, чем в общем по Дальнему Востоку

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 часа назад

    10 регионов в ДФО, Амурка на десятом месте, меньше всего у Чукотки, на каком месте Чукотка?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    4 часа назад

    Тьфу, блин. Сам обсчитался. )))

  • На амуринфЕ(3)

    На амуринфЕ(3)
    4 часа назад

    ОФ планктон-11 субъектов

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