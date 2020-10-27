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27октября
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сегодня, 08:25 2

Стройку стартового комплекса на Восточном сфотографировали с борта МКС

Стройку стартового комплекса на Восточном сфотографировали с борта МКС
Фото: www.facebook.com/Roscosmos

Командир международной космической станции Сергей Рыжиков сфотографировал стройку стартового стола для «Ангары» на космодроме Восточный. Снимок опубликовал Роскосмос в соцсетях.

Стартовый комплекс для ракет семейства «Союз-2» виден в левой части снимка. Недалеко от него строящаяся вторая очередь космодрома — стартовый комплекс для ракет «Ангара-А5».

В правой части кадра — унифицированный технический комплекс, где сейчас идет интенсивная подготовка к запуску новой партии спутников OneWeb.

Первый пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный запланирован на 2023 год и пройдёт с беспилотным космическим кораблём «Орёл».

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#космодром #космос #строительство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    5 часов назад

    вижу гору украденных денег

  • EX Амурчанин

    EX Амурчанин
    1 час назад

    И Рогоза бежит от Рогозина

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