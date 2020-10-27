Стройку стартового комплекса на Восточном сфотографировали с борта МКС

Фото: www.facebook.com/Roscosmos

Стартовый комплекс для ракет семейства «Союз-2» виден в левой части снимка. Недалеко от него строящаяся вторая очередь космодрома — стартовый комплекс для ракет «Ангара-А5».



В правой части кадра — унифицированный технический комплекс, где сейчас идет интенсивная подготовка к запуску новой партии спутников OneWeb.



Первый пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный запланирован на 2023 год и пройдёт с беспилотным космическим кораблём «Орёл».