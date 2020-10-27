Стройку стартового комплекса на Восточном сфотографировали с борта МКС
Командир международной космической станции Сергей Рыжиков сфотографировал стройку стартового стола для «Ангары» на космодроме Восточный. Снимок опубликовал Роскосмос в соцсетях.
Стартовый комплекс для ракет семейства «Союз-2» виден в левой части снимка. Недалеко от него строящаяся вторая очередь космодрома — стартовый комплекс для ракет «Ангара-А5».
В правой части кадра — унифицированный технический комплекс, где сейчас идет интенсивная подготовка к запуску новой партии спутников OneWeb.
Первый пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный запланирован на 2023 год и пройдёт с беспилотным космическим кораблём «Орёл».
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