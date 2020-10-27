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Выбор читателей за 26 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 26 октября.

На трассе Благовещенск – Свободный сбили лошадей

Неподалёку от Свободного, на автодороге в Благовещенск, автомобиль сбил двух лошадей. Животные не выжили.

В Благовещенске водитель автобуса подрался с пассажиром (видео)

В Благовещенске конфликт между пассажиром и водителем автобуса перерос в драку с применением бейсбольной биты. Очевидцы сообщили, что мужчины повздорили в автобусе утром 26 октября в микрорайоне, на Институтской.

Скончался руководитель «Амурстройзаказчика» Анатолий Лагутин

22 октября в Благовещенске на 84-м году ушёл из жизни генеральный директор ООО «СЗ «Амурстройзаказчик» Анатолий Лагутин. Как сообщили в компании, Анатолий Семёнович скончался после непродолжительной болезни.

Новые данные по COVID-19 в Приамурье: 112 случаев за сутки

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

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