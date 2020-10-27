Выбор читателей за 26 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 26 октября.

Неподалёку от Свободного, на автодороге в Благовещенск, автомобиль сбил двух лошадей. Животные не выжили.

В Благовещенске конфликт между пассажиром и водителем автобуса перерос в драку с применением бейсбольной биты. Очевидцы сообщили, что мужчины повздорили в автобусе утром 26 октября в микрорайоне, на Институтской.

22 октября в Благовещенске на 84-м году ушёл из жизни генеральный директор ООО «СЗ «Амурстройзаказчик» Анатолий Лагутин. Как сообщили в компании, Анатолий Семёнович скончался после непродолжительной болезни.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.