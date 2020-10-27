Гороскоп 27 октября: Овнов ждёт успех в отношениях, а Близнецов — приятные новости на работе

Восход Солнца: 07:12

Заход Солнца: 17:15

Солнце в Скорпионе.

Овен. Удачно складываются отношения как с самыми близкими, так и со случайными знакомыми. Сегодня вы можете через общение многого достигнуть.

Телец. Некоторые события окажутся судьбоносными, однако вы едва ли сможете на них повлиять. Садитесь и наблюдайте.

Близнецы. Приятные новости будут ожидать вас на работе, возможно, долгожданное финансовое поощрение за отличную работу. Напряженный день.

Рак. Астрологи рекомендуют уделить внимание близкому человеку, в последнее время ваши отношения стали почти механическими. Благоприятное время для построения планов на будущее, однако будьте внимательны ко всевозможным деталям!

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Лев. День неблагоприятный для начала нового дела и чреват трудностями в личных и семейных отношениях. Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу - звезды предрекают неудачу во всех начинаниях.

Дева. Сегодня наиболее подходящий день для прогулок,путешествий, новых встреч и знакомств. Во второй половине дня не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников, членов семьи.

Весы. Вряд ли в этот день произойдут значительные перемены. Не стоит рисковать тем, что представляет для вас ценность. Благоприятный момент для релакса или работы в приемлемом темпе и без стрессов. Не время совершать подвиги.

Скорпион. Крайне неблагоприятный день. Возможны конфликты и неприятности на работе. Ваши успехи кому-то не дают покоя. Вас хотят выставить не в лучшем свете, а потому в общении соблюдайте сдержанность и осторожность.

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Стрелец. Стоит с самого утра быть начеку. Звезды советуют отказаться от любой созидательной деятельности, так как в эти сутки она либо невозможна, либо даст малопредсказуемый и неконструктивный эффект.

Козерог. Благоприятный день. Звезды советуют постараться закончить начатые дела, которые в будущем могут принести неприятности и потребовать от вас много усилий или денежных трат.

Водолей. Благоприятный день для начала новых дел, создания долгосрочных планов, проведения встреч. Особенно это относится к людям творческих профессий.

Рыбы. День желательно провести пассивно, созерцательно. Звезды благоприятствуют одиночеству и сосредоточению на духовных проблемах. Успех в финансовой сфере может произойти при больших затратах времени и труда.

Астролог: Вальдемар Небоходцев