Гороскоп 27 октября: Овнов ждёт успех в отношениях, а Близнецов — приятные новости на работе
Восход Солнца: 07:12
Заход Солнца: 17:15
Солнце в Скорпионе.
Овен. Удачно складываются отношения как с самыми близкими, так и со случайными знакомыми. Сегодня вы можете через общение многого достигнуть.
Телец. Некоторые события окажутся судьбоносными, однако вы едва ли сможете на них повлиять. Садитесь и наблюдайте.
Близнецы. Приятные новости будут ожидать вас на работе, возможно, долгожданное финансовое поощрение за отличную работу. Напряженный день.
Рак. Астрологи рекомендуют уделить внимание близкому человеку, в последнее время ваши отношения стали почти механическими. Благоприятное время для построения планов на будущее, однако будьте внимательны ко всевозможным деталям!
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Лев. День неблагоприятный для начала нового дела и чреват трудностями в личных и семейных отношениях. Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу - звезды предрекают неудачу во всех начинаниях.
Дева. Сегодня наиболее подходящий день для прогулок,путешествий, новых встреч и знакомств. Во второй половине дня не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников, членов семьи.
Весы. Вряд ли в этот день произойдут значительные перемены. Не стоит рисковать тем, что представляет для вас ценность. Благоприятный момент для релакса или работы в приемлемом темпе и без стрессов. Не время совершать подвиги.
Скорпион. Крайне неблагоприятный день. Возможны конфликты и неприятности на работе. Ваши успехи кому-то не дают покоя. Вас хотят выставить не в лучшем свете, а потому в общении соблюдайте сдержанность и осторожность.
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Стрелец. Стоит с самого утра быть начеку. Звезды советуют отказаться от любой созидательной деятельности, так как в эти сутки она либо невозможна, либо даст малопредсказуемый и неконструктивный эффект.
Козерог. Благоприятный день. Звезды советуют постараться закончить начатые дела, которые в будущем могут принести неприятности и потребовать от вас много усилий или денежных трат.
Водолей. Благоприятный день для начала новых дел, создания долгосрочных планов, проведения встреч. Особенно это относится к людям творческих профессий.
Рыбы. День желательно провести пассивно, созерцательно. Звезды благоприятствуют одиночеству и сосредоточению на духовных проблемах. Успех в финансовой сфере может произойти при больших затратах времени и труда.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
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