И всё-таки это водоросли – учёные завершили экспедицию на Камчатку

Учёные Дальневосточного федерального университета завершили многодневную экспедицию на Камчатку. Специалисты исследовали Авачинскую бухту и её окрестности.

Выявить техногенные факторы, которые могли бы вызвать массовую гибель морских обитателей, не удалось. Учёные, взяв пробы и сделав их анализ, исключили загрязнения нефтепродуктами, ракетным топливом, ядохимикатами. Единственное, что, по мнению учёных, могло спровоцировать катастрофу – ядовитые водоросли и недостаток кислорода в воде.

— В течение всего сентября была относительно спокойная, почти штилевая, погода в этой акватории, температура воды была намного выше, чем в среднем в предыдущие года. Эти факты могли спровоцировать активное цветение микроводорослей. Но доказательств пока нет, — отметил заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Школы естественных наук ДВФУ Кирилл Винников.

Учёные сообщили, что экология Авачинской бухты постепенно восстанавливается. На дно вернулись морские звёзды, актинии и даже морские ежи, которые в результате катастрофы были уничтожены на 100 процентов.

Сейчас специалисты изучают воздействие ядовитых водорослей на человека – в результате катастрофы пострадало несколько серферов. Учёные считают, что подросли выделяют токсины, которые могут нанести вред и здоровью человека.

Между тем учёные из МГУ обнаружили в воде из Авачинской бухты продукты распада гептила, ракетного топлива. Официальная версия, которой придерживается и ведущий расследование Следственный комитет, – морские обитатели погибли в результате цветения микроводорослей Gymnodinium.