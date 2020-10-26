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26октября
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Актриса Наталья Дрожжина и ее муж задержаны за обман вдовы и дочери Алексея Баталова

Актриса Наталья Дрожжина и ее муж задержаны за обман вдовы и дочери Алексея Баталова
Фото: rusplt.ru

В Москве по делу о мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова задержана актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин, пишет РБК со ссылкой на сообщение на сайте Следственного комитета.

Ранее вдова и дочь актера Алексея Баталова были признаны потерпевшими. По версии следствия, женщины обманным путем лишились двух квартир, доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, а также потеряли крупную сумму денег.

Народный артист СССР Алексей Баталов умер в июне 2017 года в возрасте 89 лет. Позднее стало известно, что вдова актера Гитана Леонтьенко и его дочь Мария Баталова написали заявление в полицию с обвинением актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. Леонтьенко утверждает, что они обманным путем получили доверенности на всю недвижимость артиста.

В сентябре 2020 года года было возбуждено уголовное дело. Михаил Цивин тогда сообщил, что договор пожизненного содержания на часть недвижимого имущества, принадлежащего Марии Баталовой, был оформлен на его жену по просьбе вдовы Баталова.

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