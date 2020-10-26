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26октября
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сегодня, 18:20 11

На базе амурского кожвендиспансера развернут провизорный госпиталь на 100 коек

На базе амурского кожвендиспансера развернут провизорный госпиталь на 100 коек
Фото: amurobl.ru

На базе амурского областного кожно-венерологического диспансера собираются развернуть провизорный госпиталь на 100 мест. Соответствующе поручение дал губернатор региона Василий Орлов.

Принимать пациентов там начнут с 28 октября, то есть послезавтра.

— Ситуация, связанная с коронавирусом, напряжённая, поэтому принято решение развернуть провизорный госпиталь на 100 койко-мест на площадях областного кожно-венерического диспансера. Он передаётся в оперативное пользование Амурской областной клинической больнице. Сюда будут поступать пациенты со среды, 28 октября. Сейчас идёт его переоснащение, снабжаем необходимым оборудованием, завозим медикаменты, добавляем кровати, укомплектовываем штат. Провизорный госпиталь будет действовать, пока ситуация не нормализуется, — объяснил главный врач АОКБ Евгений Тарасюк.

Лечить там станут пациентов с пневмонией лёгкой и средней тяжести без подтверждённого коронавируса, и пациентов на долечивании, после инфекционного госпиталя, с отрицательными тестами на COVID-19.

Как сообщают в самом медучреждении, они узнали обо всём в прошлую пятницу, а в выходные начали подготовку госпиталя. Последние приготовления завершат завтра, 27 октября.

Этот госпиталь станет 17-ым провизорным госпиталем развёрнутым в Амурской области.

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#коронавирус #губернатор

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Комментарии
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  • Roker

    Roker
    33 минуты назад

    Какой запас лекарств в больницах области,на сколько дней? Печальные новости из больниц свободного

  • Undertaker

    Undertaker
    30 минут назад

    Возле гор парка больничку зато сбагрили эффективные управленцы

  • 28ups

    28ups
    28 минут назад

    ну и насколько дней загрузки хватит этого провизорного госпиталя?((

  • 28ups

    28ups
    27 минут назад

    Вася получается знатно обк...ся...

  • Roker

    Roker
    22 минуты назад

    Сколько на 27 октября свободных койкомест в амурской области?

  • Roker

    Roker
    21 минута назад

    Сколько ковидных больных лечатся на дому?

  • Roker

    Roker
    20 минут назад

    Через сколько дней приезжает терапевт на вызов?

  • Разнящий

    Разнящий
    13 минут назад

    Roker - Ну ты нашёл место где спрашивать.

  • Roker

    Roker
    11 минут назад

    Может прокуратура задаст эти вопросы властям?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    10 минут назад

    Зато теперь сифилис и тр..пер разгуляются,-......

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    4 минуты назад

    А в какой больнице или поликлинике обслуживаются губернатор и чиновники? Вот эти площади и использовать,- или слабо....

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