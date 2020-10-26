На базе амурского кожвендиспансера развернут провизорный госпиталь на 100 коек

На базе амурского областного кожно-венерологического диспансера собираются развернуть провизорный госпиталь на 100 мест. Соответствующе поручение дал губернатор региона Василий Орлов.

Принимать пациентов там начнут с 28 октября, то есть послезавтра.

— Ситуация, связанная с коронавирусом, напряжённая, поэтому принято решение развернуть провизорный госпиталь на 100 койко-мест на площадях областного кожно-венерического диспансера. Он передаётся в оперативное пользование Амурской областной клинической больнице. Сюда будут поступать пациенты со среды, 28 октября. Сейчас идёт его переоснащение, снабжаем необходимым оборудованием, завозим медикаменты, добавляем кровати, укомплектовываем штат. Провизорный госпиталь будет действовать, пока ситуация не нормализуется, — объяснил главный врач АОКБ Евгений Тарасюк.

Лечить там станут пациентов с пневмонией лёгкой и средней тяжести без подтверждённого коронавируса, и пациентов на долечивании, после инфекционного госпиталя, с отрицательными тестами на COVID-19.

Как сообщают в самом медучреждении, они узнали обо всём в прошлую пятницу, а в выходные начали подготовку госпиталя. Последние приготовления завершат завтра, 27 октября.

Этот госпиталь станет 17-ым провизорным госпиталем развёрнутым в Амурской области.