Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:11 0

В Благовещенске после ремонта на Калинина автобусы вернутся на привычные маршруты

В Благовещенске после ремонта на Калинина автобусы вернутся на привычные маршруты
Фото: admblag.ru

Дорожные работы по укладке финального слоя асфальта закончены на перекрёстке улиц Калинина и Красноармейской в Благовещенске. Автобусы вернутся на прежние маршруты.

По данным пресс-службы мэрии, речь идёт о рейсах под номерами 4, 8, 9, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 36/36(О), 44. По новой (точнее, по старой) схеме автобусы пойдут уже завтра, 27 октября, с утра.

Мэрия напоминает маршруты вышеперечисленных рейсов от открытого перекрёстка и далее:

Маршруты №№ 4, 12, 24, 25, 31, 44:

– ул. Калинина – ул. Красноармейская – далее по действующей схеме движения маршрутов.

Маршруты №№ 9, № 28, № 36/36(О):

– ул. Красноармейская – ул. Калинина – ул. Горького далее по действующей схеме движения маршрутов.

Маршруты №№ 13, 23:

– ул. 50 лет Октября – ул. Амурская – ул. Б. Хмельницкого – ул. Красноармейская – ул. Калинина далее по действующей схеме движения маршрутов.

Маршрут № 2К:

– ул. 50 лет Октября – ул. Зейская – ул. Б. Хмельницкого – ул. Красноармейская – ул. Калинина далее по действующей схеме движения маршрутов.

Просмотров всего: 233

#дороги #транспорт

распечатать


Общество

Благовещенский аэропорт перешёл на зимнее расписание
Происшествия 5

В Благовещенске водитель автобуса подрался с пассажиром (видео)
Общество

На реках Амурской области заканчивается навигация
Происшествия 1

«Это террористы!»: во Владивостоке буйного пассажира сняли с самолёта (видео)
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь