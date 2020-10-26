В Благовещенске после ремонта на Калинина автобусы вернутся на привычные маршруты

Дорожные работы по укладке финального слоя асфальта закончены на перекрёстке улиц Калинина и Красноармейской в Благовещенске. Автобусы вернутся на прежние маршруты.

По данным пресс-службы мэрии, речь идёт о рейсах под номерами 4, 8, 9, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 36/36(О), 44. По новой (точнее, по старой) схеме автобусы пойдут уже завтра, 27 октября, с утра. Мэрия напоминает маршруты вышеперечисленных рейсов от открытого перекрёстка и далее: Маршруты №№ 4, 12, 24, 25, 31, 44: – ул. Калинина – ул. Красноармейская – далее по действующей схеме движения маршрутов. Маршруты №№ 9, № 28, № 36/36(О): – ул. Красноармейская – ул. Калинина – ул. Горького далее по действующей схеме движения маршрутов. Маршруты №№ 13, 23: – ул. 50 лет Октября – ул. Амурская – ул. Б. Хмельницкого – ул. Красноармейская – ул. Калинина далее по действующей схеме движения маршрутов. Маршрут № 2К: – ул. 50 лет Октября – ул. Зейская – ул. Б. Хмельницкого – ул. Красноармейская – ул. Калинина далее по действующей схеме движения маршрутов.

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