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26октября
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«Ночь искусств» в Амурском областном краеведческом музее пройдёт онлайн

«Ночь искусств» в Амурском областном краеведческом музее пройдёт онлайн

Во вторник, 3 ноября, с 18:00 до 21:00 онлайн пройдёт «Ночь искусств-2020». Амурский областной краеведческий музей будет транслировать все мероприятия на своём сайте и в инстаграм-аккаунтах музеев.

Выставочный зал проведёт творческую встречу с амурским художником и музыкантом Александром Гассаном. А Дом Саяпина приглашает зрителей на интерактивное театрализованное мероприятие «В нашем доме поселился замечательный сосед».

— «Всё о Шекспире и его сонетах» расскажет музей-мастерская Тихомирова. Там пройдёт поэтический вечер с философом Тепляковым. Также Дом Котельникова приглашает на видеоэкскурсию «С любовью о веке минувшем. Архитектура старого Благовещенска». Она познакомит зрителей с творчеством заслуженного работника культуры России Юрия Наконечного, — сообщает пресс-служба музея.

Сам Амурский областной краеведческий музей покажет видеоэкскурсии с рассказом об уникальных музейных экспонатах. Они имеют интересную историю происхождения. Для любопытных проведут онлайн-викторину. В ней разыграют пригласительные билеты в музеи.

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