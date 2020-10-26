«Ночь искусств» в Амурском областном краеведческом музее пройдёт онлайн

Выставочный зал проведёт творческую встречу с амурским художником и музыкантом Александром Гассаном. А Дом Саяпина приглашает зрителей на интерактивное театрализованное мероприятие «В нашем доме поселился замечательный сосед».

— «Всё о Шекспире и его сонетах» расскажет музей-мастерская Тихомирова. Там пройдёт поэтический вечер с философом Тепляковым. Также Дом Котельникова приглашает на видеоэкскурсию «С любовью о веке минувшем. Архитектура старого Благовещенска». Она познакомит зрителей с творчеством заслуженного работника культуры России Юрия Наконечного, — сообщает пресс-служба музея.

Сам Амурский областной краеведческий музей покажет видеоэкскурсии с рассказом об уникальных музейных экспонатах. Они имеют интересную историю происхождения. Для любопытных проведут онлайн-викторину. В ней разыграют пригласительные билеты в музеи.