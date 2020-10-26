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26октября
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сегодня, 17:14 7

Новые данные по COVID-19 в Приамурье: 112 случаев за сутки

Новые данные по COVID-19 в Приамурье: 112 случаев за сутки
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

По данным ведомства, в течение суток зафиксировано 112 новых случаев. При этом в виде ОРВИ заболевание протекает у 60 процентов заразившихся – 67 человек. У 27 пациентов есть осложнения в виде пневмонии. Всего у 18 пациентов, это 16 процентов от общего количества выявленных заражённых за сутки, вирус не вызвал никаких симптомов.

Общее число заразившихся COVID-19 в регионе с начала пандемии составляет 5 983 человека. В 5 148 случаях заражение закончилось полным выздоровлением, в 61 случае – смертью пациентов.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Помнится, ещё во время существования форума некоторые особи людского рода визжали, что все это ерунда

  • Kadet_84

    Kadet_84
    57 минут назад

    Помнится, не так давно, в сводке оперативного штаба по коронавирусу, была раскладка заболеваемости по районам и населенным пунктам области. А, что, мли кто сейчас мешает?

  • фая

    фая
    37 минут назад

    А в аптеках нет нормальных лекарств ни противовирусных, ни антибиотиков. Кто нибудь вообще этим озадачен?

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    29 минут назад

    Что будет если эта зараза прорвется в коллективы системных предприятий, в энергетику, водоснабжение, транспортное сообщение. Город встанет! Где карантин? Где жёсткие меры?

  • Разнящий

    Разнящий
    11 минут назад

    foxik62 - Путин ещё летом говорил, что мы победили корону. Только вот корона что-то не в курсе.

  • 28ups

    28ups
    7 минут назад

    в аэропорту треть прилетевших прилетает без масок

  • Маркиз

    Маркиз
    4 минуты назад

    Кстати почему перестал существовать форум?

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