Новые данные по COVID-19 в Приамурье: 112 случаев за сутки

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

По данным ведомства, в течение суток зафиксировано 112 новых случаев. При этом в виде ОРВИ заболевание протекает у 60 процентов заразившихся – 67 человек. У 27 пациентов есть осложнения в виде пневмонии. Всего у 18 пациентов, это 16 процентов от общего количества выявленных заражённых за сутки, вирус не вызвал никаких симптомов.

Общее число заразившихся COVID-19 в регионе с начала пандемии составляет 5 983 человека. В 5 148 случаях заражение закончилось полным выздоровлением, в 61 случае – смертью пациентов.