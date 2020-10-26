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26октября
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сегодня, 16:57 0

Жительница Новосибирска утопила в ванной двухлетнюю дочь, спасая ее от проклятия

Жительница Новосибирска утопила в ванной двухлетнюю дочь, спасая ее от проклятия
Фото: fb.ru

23 октября в Новосибирске произошла трагедия: 40-летняя женщина утопила в ванной маленькую дочку, пишет КП-Новосибирск.

Муж женщины рассказал следователям, что несколько лет назад у его жены Олеси появились галлюцинации. Она говорила, что является проводником из потустороннего мира, слышала в своей голове разные голоса и убеждала родных, что должна спасти мир.

Олесю обследовали в клиниках и назначали лечение.

В сентябре этого года она сообщила мужу, что снова слышит голоса, которые говорят ей, что нужно делать.

Женщина считала, что дочке передался по наследству ее дар или проклятье и часто говорила супругу, что должна помочь девочке, но не уточняла как. Мужчина снова повел жену к психиатрам, ей было назначено лечение.

23 октября, когда муж ненадолго вышел из дома, женщина набрала полную ванну воды, позвала дочь купаться и утопила ее.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.

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#криминал #происшествия

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