Жительница Новосибирска утопила в ванной двухлетнюю дочь, спасая ее от проклятия

Муж женщины рассказал следователям, что несколько лет назад у его жены Олеси появились галлюцинации. Она говорила, что является проводником из потустороннего мира, слышала в своей голове разные голоса и убеждала родных, что должна спасти мир.

Олесю обследовали в клиниках и назначали лечение.

В сентябре этого года она сообщила мужу, что снова слышит голоса, которые говорят ей, что нужно делать.

Женщина считала, что дочке передался по наследству ее дар или проклятье и часто говорила супругу, что должна помочь девочке, но не уточняла как. Мужчина снова повел жену к психиатрам, ей было назначено лечение.

23 октября, когда муж ненадолго вышел из дома, женщина набрала полную ванну воды, позвала дочь купаться и утопила ее.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.