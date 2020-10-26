Заксобрание выделило деньги на приют для животных в Благовещенске и вольер для медведей

Депутаты регионального заксобрания распределили допдоходы областного бюджета. На разные цели было направлено почти 237 миллионов рублей.

Львиная часть денег, полученных от аренды имущества, поддержки федерального бюджета и от фонда поддержки социальных инициатив Газпрома, достанется медикам. 159 миллионов уйдёт на зарплаты врачам и медсёстрам, 17 миллионов – на полёты санитарной авиации, около миллиона – на оплату проживания в гостиницах медиков, работающих с «ковидными» пациентами.

— Парламентарии поддержали предложение о замене вольеров для медведей в Амурском биолого-туристическом центре, на их обновление выделено 4,5 миллиона рублей… На создание муниципального приюта для безнадзорных животных городу Благовещенску выделено 25 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе Заксобрания Приамурья.

Крупные суммы достанутся учреждениям соцзащиты, Амурскому казачьему колледжу и на губернаторские премии добровольцам.