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26октября
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сегодня, 17:08 1

Заксобрание выделило деньги на приют для животных в Благовещенске и вольер для медведей

Заксобрание выделило деньги на приют для животных в Благовещенске и вольер для медведей
Фото: zsamur.ru

Депутаты регионального заксобрания распределили допдоходы областного бюджета. На разные цели было направлено почти 237 миллионов рублей.

Львиная часть денег, полученных от аренды имущества, поддержки федерального бюджета и от фонда поддержки социальных инициатив Газпрома, достанется медикам. 159 миллионов уйдёт на зарплаты врачам и медсёстрам, 17 миллионов – на полёты санитарной авиации, около миллиона – на оплату проживания в гостиницах медиков, работающих с «ковидными» пациентами.

— Парламентарии поддержали предложение о замене вольеров для медведей в Амурском биолого-туристическом центре, на их обновление выделено 4,5 миллиона рублей… На создание муниципального приюта для безнадзорных животных городу Благовещенску выделено 25 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе Заксобрания Приамурья.

Крупные суммы достанутся учреждениям соцзащиты, Амурскому казачьему колледжу и на губернаторские премии добровольцам.

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#животные #медицина #областная власть #финансы

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Комментарии
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  • холостяк

    холостяк
    11 минут назад

    На создание муниципального приюта для безнадзорных животных городу Благовещенску выделено 25 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе Заксобрания Приамурья.??????????????? ПИП ПИП ПИП

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