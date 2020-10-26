Амурчанка хотела похудеть, но заработала уголовное дело

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Тридцатилетняя амурчанка стала фигурантом сразу двух уголовных дел. Летом 2020 года женщина заказала через интернет таблетки для похудения. Посылку из Казахстана изъяли на таможне, а амурчанке теперь грозит срок.

Экспертиза показала, что в составе таблеток для похудения содержится сильнодействующее вещество сибутрамин общей массой более 32 граммов. Благовещенский линейный отдел МВД России на транспорте возбудил в отношении женщины уголовное дело за незаконное перемещение через границу сильнодействующих веществ.

В ходе предварительного расследования полицейские установили, что женщина планировала продавать препараты. За это в отношении неё возбудили ещё одно уголовное дело — за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере.

Максимальное наказание, которое грозит амурчанке по этой статье, — лишение свободы на срок до восьми лет, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.