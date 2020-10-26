Амурчанка хотела похудеть, но заработала уголовное дело
Тридцатилетняя амурчанка стала фигурантом сразу двух уголовных дел. Летом 2020 года женщина заказала через интернет таблетки для похудения. Посылку из Казахстана изъяли на таможне, а амурчанке теперь грозит срок.
Экспертиза показала, что в составе таблеток для похудения содержится сильнодействующее вещество сибутрамин общей массой более 32 граммов. Благовещенский линейный отдел МВД России на транспорте возбудил в отношении женщины уголовное дело за незаконное перемещение через границу сильнодействующих веществ.
В ходе предварительного расследования полицейские установили, что женщина планировала продавать препараты. За это в отношении неё возбудили ещё одно уголовное дело — за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере.
Максимальное наказание, которое грозит амурчанке по этой статье, — лишение свободы на срок до восьми лет, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.
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