В регистратуре поликлиники № 4 заработал многоканальный телефон

В благовещенской городской поликлинике № 4 заработал многоканальный телефон. Благодаря ему регистратура может принимать множество звонков одновременно.

Многоканальный телефон 49-00-55 организовал «Ростелеком». Специалисты разработали удобное голосовое меню с подсказками.

— В сентябре мы начали переход на цифровизацию связи. Теперь всех пациентов сначала автоматически «сортируют» на четыре потока. Информация по листку нетрудоспособности, получение результатов исследований, запись на приём или вызов врача домой. Абонента переключают на оператора по нужному потоку и ставят в режим ожидания, — рассказала исполняющая обязанности главного врача поликлиники Елена Девяткина.

Обращений пациентов по-прежнему очень много. Но теперь им не нужно звонить в регистратуру повторно. Нужно только уточнить цифру-код нужной опции меню и ждать ответа оператора.

По-прежнему можно записаться к врачу через сайт госуслуг или лично в регистратуре. Однако, от последнего варианта лучше воздержаться из-за ситуации с ОРВИ и коронавирусом. Ежедневно в регистратуры поликлиник Благовещенска поступает до тысячи обращений, сообщает пресс-служба правительства области.