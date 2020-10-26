В Амурской области растёт число случаев ОРВИ

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В Амурской области отмечается сезонное увеличение количества заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, зарегистрировано 3 529 случаев. Показатель заболеваемости ниже недельного эпидемического порога на 1,5 процента.

Больше половины числа заболевших ОРВИ — 58% — взрослые. Среди детей чаще всего болеют детсадовцы и школьники.



Циркулируют вирусы не гриппозной этиологии — адено-, РС-вирусы, парагрипп. Лабораторно подтверждённые случаи гриппа пока не зарегистрированы.



Тем временем в регионе продолжают ставить прививки. Уже привиты 377 357 человек, в том числе 108 984 детей.



Вакцинация медицинских работников достигла 98 % от запланированного количества, педагогов – 97 %, студентов – 96 %, беременных – 91%, призывников – 83 %, пожилых – 74 %, лиц с хроническими заболеваниями – 79 %.



За счёт работодателей привиты более 33 800 человек. В Благовещенске привились против гриппа 108 949 человек, в том числе 30 849 детей.