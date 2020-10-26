Благовещенский аэропорт перешёл на зимнее расписание

В Благовещенске аэропорт с 25 октября работает по зимнему расписанию. Сезон зимней навигации продлится до последней субботы марта, 27 марта 2021 года.

По зимнему расписанию авиакомпании «Уральские авиалинии» и «S7» ежедневно будут летать в московский аэропорт Домодедово. «Уральские авиалинии» на маршруте Благовещенск – Екатеринбург – Москва с Нового года добавят ещё один регулярный рейс по вторникам. А три рейса по понедельникам, четвергам и субботам останутся без изменений.

— В ноябре компания «AZUR air» начнет выполнять вечерние рейсы из Благовещенска в московский аэропорт Внуково. Полеты будут осуществлять на самолёте Boeing 757 вместимостью 238 человек по средам и субботам. Авиакомпания «Сибирь» S7 продолжит регулярные рейсы в Новосибирск. В аэропорт Толмачево самолёт отправляется пять раз в неделю, кроме среды и субботы, — сообщает пресс-служба правительства области.

По средам авиакомпания «Якутия» будет летать из Благовещенска в Якутск. В Южно-Сахалинск по пятницам отправляется рейс авиакомпании «Аврора». С нового года летать туда будут ещё и по субботам, а с марта добавится третий рейс по средам.

— «ИрАэро» продолжит регулярные рейсы по программе федерального субсидирования. Авиакомпания выполняет маршруты в Красноярск и Иркутск, а также в Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Магадан. Так же перевозчик выполняет транзитные полеты ещё и в Читу и Улан-Удэ на судах Sukhoi Superjet 100, — сообщает пресс-служба правительства области.

Региональный авиарейс Тында – Благовещенск – Тында авиакомпании «СиЛА» продолжит выполнять полеты по маршруту и в зимнем расписании. Рейс вылетает по средам и пятницам на самолетах АН-28 и L-410.