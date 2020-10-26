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26октября
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сегодня, 16:02 1

Минобрнауки ответит на вопросы студентов и преподавателей по COVID-19

Минобрнауки ответит на вопросы студентов и преподавателей по COVID-19
Фото: pixabay.com

Ситуационный центр Минобрнауки России ответит на вопросы преподавателей и студентов, касающиеся ситуации с COVID-19. Позвонив на горячую линию, можно задать вопросы, связанные с образовательным процессом, переходом на смешанные и дистанционные формы обучения, а также другие вопросы правового и организационного характера.

Телефон горячей линии: +7 (495) 198-00-00. Время работы: с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

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#коронавирус #вузы #образование #ссузы

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Комментарии
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  • Roker

    Roker
    30 минут назад

    Какой запас лекарств в больницах области,на сколько дней? Печальные новости из больниц свободного.

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