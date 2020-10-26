Минобрнауки ответит на вопросы студентов и преподавателей по COVID-19

Ситуационный центр Минобрнауки России ответит на вопросы преподавателей и студентов, касающиеся ситуации с COVID-19. Позвонив на горячую линию, можно задать вопросы, связанные с образовательным процессом, переходом на смешанные и дистанционные формы обучения, а также другие вопросы правового и организационного характера.

Телефон горячей линии: +7 (495) 198-00-00. Время работы: с 8:00 до 20:00 по московскому времени. ⠀

Просмотров всего: 262

#коронавирус #вузы #образование #ссузы

распечатать

sirotova