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26октября
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сегодня, 15:28 0

Михаил Дегтярёв: «мы пройдем эту эпидемию без больших потерь»

Михаил Дегтярёв: «мы пройдем эту эпидемию без больших потерь»
Фото: oko-planet.su

Вторая волна коронавируса не нанесёт значительных потерь населению Хабаровского края. Речь как о предпринимателях, так и об остальных жителях региона. Об этом Михаил Дегтярёв заявил во время интервью на телеканале «Россия-1».

«Мы научились бороться, научились пользоваться мерами защиты. Думаю, мы пройдём эту эпидемию без больших потерь», — сказал Михаил Дегтярёв.

Поддержка населения во время эпидемии коронавируса — одна из важнейших задач, которые стоят перед краевым правительством. Жителей региона просят носить маски и без лишней надобности не подвергать опасности себя и своих близких.

В числе прочего, власти обеспокоены интересами малого и среднего бизнеса, которые больше всего пострадали из-за эпидемии, хабаровчан, потерявших работу. И потому действия чиновников направлены, главным образом, на поддержку этих категорий граждан.

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#коронавирус #Дальний Восток

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