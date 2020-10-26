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26октября
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сегодня, 15:36 4

Всё из-за коронавируса: теперь в детсад в Благовещенске можно к девяти

Всё из-за коронавируса: теперь в детсад в Благовещенске можно к девяти
Фото: pixabay.com

Детские сады Благовещенска с сегодняшнего дня начнут принимать детей в то время, которое более удобно родителям. Мэр Благовещенска Олег Имамеев распорядился перейти на гибкий график приёма детей.

Решение мэр принял после того, как глава региона Василий Орлов дал настоятельные рекомендации всем работодателям в ряде городов Приамурья, в том числе в Благовещенске, перейти на каскадный режим работы. В связи с обострением ситуации с коронавирусом часть работников рекомендовано перевести на «удалёнку», а остальным разрешить приезжать на работу и уезжать с неё в разное время. Сделано это для того, чтобы избежать толкучки в общественном транспорте в часы пик. Так, считают эпидемиологи, будет меньше заражённых.

— В связи с этим управление образования рекомендовало руководителям дошкольных образовательных учреждений провести работу с родителями в каждой группе всех детских садов и определить, в какое время семьям удобно приводить детей – к 8:00 или к 9:00. В соответствии с этой информацией будет составлено расписание завтраков в каждой конкретной группе, — рассказали в пресс-службе мэрии Благовещенска.

При необходимости, отметили в управлении образования, срок приёма детей в садиках может быть продлён и до 10:00.

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#коронавирус #дети

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Комментарии
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  • Madao!

    Madao!
    1 час назад

    а можно лучше в 22-00 забирать?

  • Roker

    Roker
    1 час назад

    Какой запас лекарств в больницах области,на сколько дней? Печальные новости из больниц свободного.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    30 минут назад

    В садиках же работают по программе. Один пришёл к 8, другой - к 10. Разница в 2 часа. За это время пройдёт и завтрак, и занятие аппликацией из цветной бумаги и клейстера. Десятичасовой человек этого недополучит. Он сразу пойдёт в общий зал ходить под пианино и прогулку. А кто будет развивать мелкую моторику? На отработку мелкой моторики останутся лишь шнурки на ботиночках. Но не все мамаши наделяют своих чад обувью со шнурками.

  • Канолга

    Канолга
    3 минуты назад

    Roker Зачем писать один и тот же вопрос под всеми новостями?

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