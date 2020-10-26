Всё из-за коронавируса: теперь в детсад в Благовещенске можно к девяти

Детские сады Благовещенска с сегодняшнего дня начнут принимать детей в то время, которое более удобно родителям. Мэр Благовещенска Олег Имамеев распорядился перейти на гибкий график приёма детей.

Решение мэр принял после того, как глава региона Василий Орлов дал настоятельные рекомендации всем работодателям в ряде городов Приамурья, в том числе в Благовещенске, перейти на каскадный режим работы. В связи с обострением ситуации с коронавирусом часть работников рекомендовано перевести на «удалёнку», а остальным разрешить приезжать на работу и уезжать с неё в разное время. Сделано это для того, чтобы избежать толкучки в общественном транспорте в часы пик. Так, считают эпидемиологи, будет меньше заражённых.

— В связи с этим управление образования рекомендовало руководителям дошкольных образовательных учреждений провести работу с родителями в каждой группе всех детских садов и определить, в какое время семьям удобно приводить детей – к 8:00 или к 9:00. В соответствии с этой информацией будет составлено расписание завтраков в каждой конкретной группе, — рассказали в пресс-службе мэрии Благовещенска.

При необходимости, отметили в управлении образования, срок приёма детей в садиках может быть продлён и до 10:00.