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26октября
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сегодня, 15:14 5

В Благовещенске водитель автобуса подрался с пассажиром (видео)

В Благовещенске водитель автобуса подрался с пассажиром (видео)

В Благовещенске конфликт между пассажиром и водителем автобуса перерос в драку с применением бейсбольной биты. Очевидцы сообщили, что мужчины повздорили в автобусе утром 26 октября в микрорайоне, на Институтской.

Как утверждает один из участников конфликта, ссора произошла из-за неаккуратной манеры вождения. Ехавший в автобусе ребёнок ударился о поручень в салоне.

— Женщина сделала водителю замечание, что ребенок ударился. Он стал ей грубить, я вмешался и заступился. Началась перепалка, я решил сфотографировать номера администрации, сказал, что сообщу его начальству, что он так себя ведёт. В этот момент он и схватил биту, — рассказал благовещенец.

После этого началась драка. По словам мужчины, водитель даже пытался придушить оппонента и отобрать телефон. На место происшествия вызвали полицию.

— Затем, когда полиция уехала, он угрожал, что найдет меня и разберётся. Я сел в такси и уехал, — добавил благовещенец.

Как сообщили в полиции Благовещенска, сегодня утром в правоохранительные органы поступило сразу два сообщения об инциденте. Первое было анонимным, а со вторым обратился сам водитель – с жалобой на пассажира.

Теперь в конфликте будет разбираться полиция. Дозвониться до владельца маршрута журналистам Амур.инфо пока не удалось.

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#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • I77

    I77
    1 час назад

    Водят ужасно водители автобусов, сама была не раз свидетелем аварийных ситуаций со стороны водителей автобуса, подрезают, перестраиваются. Вообще водить не умеют. Хамят пассажирам, грубо отвечают, не все конечно, но большинство...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Водят, да, неаккуратно!

    Но на замечания всегда реагируют адекватно. По крайней мере, на мои.

    Думаю, если бы в городе ходили по маршрутам ГОРОДСКИЕ автобусы, а не деревенские маршрутки, то и водители были поаккуратнее.

    Но этот вопрос уже к администрации города.

  • Madao!

    Madao!
    1 час назад

    2 быдлугана встретили друг друга.

    впаять обоим по 200 часов воспитательно - подметательных рабо в паре перед библиотекой. Один махать палкой лучше научится (чтоб в следующий раз наверняка бить), другой русскому языку.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Уволен!

  • Дерзкая Леди

    Дерзкая Леди
    17 минут назад

    Когда же у нас наконец будет порядок в сфере пассажироперевозок!!!???

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