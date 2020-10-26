В Благовещенске водитель автобуса подрался с пассажиром (видео)

В Благовещенске конфликт между пассажиром и водителем автобуса перерос в драку с применением бейсбольной биты. Очевидцы сообщили, что мужчины повздорили в автобусе утром 26 октября в микрорайоне, на Институтской.

Как утверждает один из участников конфликта, ссора произошла из-за неаккуратной манеры вождения. Ехавший в автобусе ребёнок ударился о поручень в салоне.

— Женщина сделала водителю замечание, что ребенок ударился. Он стал ей грубить, я вмешался и заступился. Началась перепалка, я решил сфотографировать номера администрации, сказал, что сообщу его начальству, что он так себя ведёт. В этот момент он и схватил биту, — рассказал благовещенец.

После этого началась драка. По словам мужчины, водитель даже пытался придушить оппонента и отобрать телефон. На место происшествия вызвали полицию.

— Затем, когда полиция уехала, он угрожал, что найдет меня и разберётся. Я сел в такси и уехал, — добавил благовещенец.

Как сообщили в полиции Благовещенска, сегодня утром в правоохранительные органы поступило сразу два сообщения об инциденте. Первое было анонимным, а со вторым обратился сам водитель – с жалобой на пассажира.

Теперь в конфликте будет разбираться полиция. Дозвониться до владельца маршрута журналистам Амур.инфо пока не удалось.