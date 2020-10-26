В Благовещенске задержали грабительницу необычно высокого роста

В областном центре неизвестная женщина выхватила у прохожей сумку с документами и телефоном. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую по описанию потерпевшей. Похищенное имущество полицейские вернули законной владелице.

Потерпевшая амурчанка сообщила полицейским, что успела разглядеть в темноте высокий рост грабительницы.

— Сыщики установили, что злоумышленница ранее уже совершала аналогичные преступления. Грабительницу оперативники задержали по месту жительства и доставили в дежурную часть. В содеянном задержанная призналась, — сообщили в УМВД России по Амурской области.

Следственный отдел МО МВД России «Благовещенский» возбудил уголовное дело по факту грабежа. Задержанная дала подписку о невыезде и надлежащем поведении.