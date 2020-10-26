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26октября
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сегодня, 14:45 4

В Благовещенске задержали грабительницу необычно высокого роста

В Благовещенске задержали грабительницу необычно высокого роста
Фото: pixabay.com

В областном центре неизвестная женщина выхватила у прохожей сумку с документами и телефоном. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую по описанию потерпевшей. Похищенное имущество полицейские вернули законной владелице.

Потерпевшая амурчанка сообщила полицейским, что успела разглядеть в темноте высокий рост грабительницы.

— Сыщики установили, что злоумышленница ранее уже совершала аналогичные преступления. Грабительницу оперативники задержали по месту жительства и доставили в дежурную часть. В содеянном задержанная призналась, — сообщили в УМВД России по Амурской области.

Следственный отдел МО МВД России «Благовещенский» возбудил уголовное дело по факту грабежа. Задержанная дала подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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#происшествия

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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    Высокого роста грабительница оказалась почему-то необычно высокой, ну

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    Сиреноголовая?

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    38 минут назад

    Баскетболистка вышла на большую дорогу.

  • paravis

    paravis
    32 минуты назад

    Яйцеголовая?

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