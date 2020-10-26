Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:05 0

170 амурчан участвуют в региональном чемпионате рабочих профессий

170 амурчан участвуют в региональном чемпионате рабочих профессий
Фото: worldskills.ru

В Амурской области начался шестой региональный чемпионат рабочих профессий с крутым заморским названием «WorldSkillsRussia». За звание лучших специалистов поборются 170 человек. Поддержку мероприятию выразил губернатор области Василий Орлов.

— Сейчас в России движению WorldSkills и популяризации рабочих профессий уделяется большое внимание. И Амурской области в этом направлении есть, куда расти. Из года в год в рамках чемпионата мы расширяем список компетенций, где амурчане могут проявить себя, также растет численность самих участников конкурса. Кроме того, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» в учебных заведениях региона создаются мастерские, оснащенные по мировым стандартам. В этом году модернизируются педагогический и аграрный колледжи, куда уже поступило высокотехнологическое оборудование общей стоимостью 55 миллионов рублей. Конечная цель – повысить качество образовательного процесса, обеспечив конкурентоспособность студентов на современном рынке труда, — прокомментировал Василий Александрович.

Соревновательный процесс пройдёт сразу на нескольких площадках. Их 12 и развёрнуты они в Благовещенске, Свободном, Белогорске, Тынде и селе Владимировка (Благовещенского района).

В соревнованиях в этом году 20 направлений, а в прошлом, 2019-ом их было на пять меньше. В списке новых: «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Экспедирование грузов», «Сантехника и отопление», «Электромонтаж» и «Бухгалтерский учет». Школьникам предложены компетенции «Мобильная робототехника» и «Малярные и декоративные работы», предпенсионерам – «Кирпичная кладка», «Сварочные технологии» и «Технологии моды».

Просмотров всего: 28

#губернатор #работа

распечатать


Экономика 5

По уровню безработицы Приамурье оказалось на 41 месте в стране
Общество 4

В Благовещенске закончили благоустройство шести дворов
Общество 6

Жители Циолковского пожаловались Василию Орлову на плохие дороги и освещение
Власть 3

Амурские власти хотят упростить ведение бизнеса в регионе

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь